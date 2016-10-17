Объявлен шорт-лист Приза музыкальных критиков

Госоркестр России под управлением Владимира Юровского (на фото) стал одним из номинантов Приза музыкальных критиков - 2016

В него вошли два оперных спектакля, столичный оркестр, региональный фестиваль, комплект дисков и энциклопедия

Ассоциация музыкальных критиков Москвы огласила шорт-лист Второго ежегодного приза критики за сезон 2015/16. Приз вручается за достижения в области музыкального и музыкально-театрального искусства в истекшем сезоне.

В шорт-лист по результатам голосования вошли шесть номинантов.

Как и в прошлом году, в коротком списке оказался Госоркестр России, которым руководит дирижер-интеллектуал, пропагандист музыки XX и XXI века Владимир Юровский. «За просветительский максимализм и стратегию открытия новых партитур: от Шостаковича в реконструкции до Вустина в резиденции», – гласит формулировка.

Другой выдающийся дирижер-новатор, Теодор Курентзис, номинирован как участник пермской премьеры оперы «Травиата» Верди – спектакля, который поставил классик авангардной режиссуры Роберт Уилсон. В формулировке оказалась отмечена и выдающаяся работа пермской артистки: «За сотворчество мэтров и артистов молодого поколения в Пермском театре оперы и балета: Роберт Уилсон, Теодор Курентзис, Надежда Павлова».

Критики не обошли вниманием Большой театр, где была поставлена опера Генделя «Роделинда»: «За Большой театр без границ: успешное овладение искусством барокко в копродукции с Английской национальной оперой».

Московские критики активно наведываются в регионы, поэтому закономерно, что в число номинантов попал фестиваль «Безумные дни», придуманный во Франции, а теперь проходящий в разных городах мира, в том числе в Екатеринбурге: «За творческую адаптацию европейского фестивального формата, вызвавшую рост популярности классической музыки среди широкой публики».

В шорт-листе отмечен бокс «Рихтер» фирмы «Мелодия», в котором собраны многие, в том числе ранее не публиковавшиеся записи великого пианиста: «За комбинацию архивного дела и издательского мастерства».

Наконец, законное место в коротком списке критики отдали «Хронике мировой оперы» музыковеда Михаила Мугинштейна, последний том которой вышел в начале 2016 г.: «За масштабное сопряжение эпох истории оперного жанра, выявленное в трехтомном энциклопедическом труде».

Шорт-лист опубликован на сайте Ассоциации музыкальных критиков Москвы.

Лауреат Приза критики будет объявлен в понедельник 31 октября 2016 г.

В прошлом году лауреатом впервые учрежденного Приза Ассоциации музыкальных критиков Москвы по итогам сезона 2014/2015 стала музыковед Полина Вайдман – «За фундаментальную научную подготовку и выпуск первых томов полного собрания сочинений П. И. Чайковского, впервые представляющего авторские редакции - как итог многолетнего подвижнического труда по сохранению и изучению наследия композитора».