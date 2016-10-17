Культура

Жюри анимационного фестиваля «Крок» сделало артистический выбор

Большую часть наград получили российские фильмы
Мрачный фильм «Лесс» получил лишь спецприз жюри, но стал безусловным событием фестиваля
Мрачный фильм «Лесс» получил лишь спецприз жюри, но стал безусловным событием фестиваля
Международный фестиваль анимационных фильмов «КРОК»

Раз в два года международный анимационный фестиваль «Крок», проходящий в России, посвящают молодому кино – фильмам студентов и дебютантов. На нем всегда бывает много российских фильмов, что понятно: принимающая сторона, да и учат у нас теперь все лучше. Но как ни хвали отечественное, известно, что по части анимационного обучения Россия далеко не передовая страна – и школ мало, и технологическое отставание большое, и оборудования нет, ну и т. д. И тем не менее два десятка хороших фильмов для фестиваля нашлись.

По отбору молодежного «Крока» всегда интересно понять, какие мировые школы сегодня можно считать лучшими, – то одна, то другая вырывается вперед. Но традиционно первым номером идет Франция – там школ много, они очень разные по характеру, и учат в них отлично. Недаром многие отечественные юные таланты, отучившись в России, двинулись во Францию. И одну из главных наград нынешнего «Крока» – спецприз жюри, а также приз публики фестиваля – взяла екатеринбурженка Наталья Чернышева за дипломный фильм во французской школе La Poudriere «Два друга», смешную и драматическую рисованную историю про головастика и гусеницу, которые в младенчестве подружились, а став лягушкой и бабочкой, не узнали друг друга. Всего же фильмов из Франции было порядка тридцати, и полтора десятка – из США, где отлично учат в первую очередь коммерческой анимации. Из других стран было гораздо меньше, хотя понятно, что в Германии, Великобритании, Польше, Швейцарии, Японии, Венгрии, Голландии и Чехии сильные школы.

Еще призы

Другими российскими призерами фестиваля стали студент студии при «Союзмультфильме» Денис Воронин с одноминутной шуткой про собак «Апорт», студентка ВГИКа Надежда Федотова с драматическим фильмом о любви и непонимании «Боль» и выпускник школы-студии ШАР Евгений Фадеев с остроумной силуэтной картиной «Гамлет. Комедия» про хулиганства школьников в театре.

Отбор в этом году был отличный – из более чем тысячи фильмов селекционная комиссия взяла 140 картин прекрасного уровня, так что, честно говоря, призы можно было бы распределить многими способами, все было бы правомерно. И жюри, состоящее из представителей Канады, Индии, Польши, Швейцарии, под руководством российско-американского режиссера Игоря Ковалева из 14 наград шесть отдало российским фильмам, чем несколько взбудоражило анимационную общественность. Но поскольку выбор жюри был явно артистическим – отлично сделанные картины коммерческого характера совсем не попали в призовой список, – к такому решению вопросов нет. При всей бедности отечественной анимационной индустрии уровень авторского кино у нас достаточно высокий.

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Теперь о призерах. Гран-при фестиваля «Крок» взял уже имеющий множество призов «Эдмонд» Нины Ганц, студентки британской Национальной кино- и телевизионной школы. Смешное и печальное кукольное кино, прокручивающее от самоубийства к началу жизнь шерстяного Эдмонда, в порыве чувств готового в буквальном смысле съесть тех, кого любит. И умирающего от ужаса и стыда потом.

Но, на мой взгляд, безусловным главным событием фестиваля стал мощнейший трагический фильм «Лесс» (это имя), снятый выходцем из Китая – голландским режиссером-дебютантом И Чжао. Жюри отдало ему один из трех спецпризов, так что понятно, что он понравился не всем, но многие из фестивальных зрителей уже не забудут получасовую страшную деревенскую историю о робкой и забитой бездетной женщине, в безумном порыве отчаянья убившей своего пьющего грубого мужа. И этот странный черный мир, где медлительные, как будто выпуклые массивные компьютерные фигуры живут в прозрачном, как в «Догвилле», доме, а вспаханная земля вскрывается, как алая рана на черном теле. Еще один спецприз жюри получила милейшая и очень остроумная картина «Мерло» двух итальянок – дипломниц туринской киношколы Марты Дженнари и Джулии Мартинелли, в которой бабка, потеряв в лесу бутылку мерло, запускает целую череду дурацких событий, которые в итоге складываются в историю Красной Шапочки, где все пьяны.

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Еще одну важную награду – спецприз Александра Татарского «Пластилиновая ворона» «за высший пилотаж» – отдали дебютной «Кукушке» Дины Великовской. В сиротском, нищем кукольном мире, где живут замотанные в серые тряпки птицы, кукушка, влюбленная в солнце, долго не желает знать своего кукушонка, пока вдруг материнское чувство не захватит ее врасплох. А победителями в категориях стали американский «Страшный суд» китайского студента Цзюньи Сяо, где в очень эффектной по дизайну притчевой форме рассказывается о гибели одиночки по воле разъяренной толпы (категория «Студенческий фильм»), лаконичная и жесткая история выпускника школы-студии ШАР Дмитрия Иванова «Осколок» о матери и обезумевшем солдате, вернувшемся с войны с осколком в голове (категория «Дипломный фильм»), и поэтический кукольный фильм Георгия Богуславского «Корабли прошлых лет» о старом капитане, покидающем корабль и попадающем на вечный праздник умерших капитанов, живущих в маяке среди моря (категория «Фильм-дебют»).

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