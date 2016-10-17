Жюри анимационного фестиваля «Крок» сделало артистический выбор

Раз в два года международный анимационный фестиваль «Крок», проходящий в России, посвящают молодому кино – фильмам студентов и дебютантов. На нем всегда бывает много российских фильмов, что понятно: принимающая сторона, да и учат у нас теперь все лучше. Но как ни хвали отечественное, известно, что по части анимационного обучения Россия далеко не передовая страна – и школ мало, и технологическое отставание большое, и оборудования нет, ну и т. д. И тем не менее два десятка хороших фильмов для фестиваля нашлись.

По отбору молодежного «Крока» всегда интересно понять, какие мировые школы сегодня можно считать лучшими, – то одна, то другая вырывается вперед. Но традиционно первым номером идет Франция – там школ много, они очень разные по характеру, и учат в них отлично. Недаром многие отечественные юные таланты, отучившись в России, двинулись во Францию. И одну из главных наград нынешнего «Крока» – спецприз жюри, а также приз публики фестиваля – взяла екатеринбурженка Наталья Чернышева за дипломный фильм во французской школе La Poudriere «Два друга», смешную и драматическую рисованную историю про головастика и гусеницу, которые в младенчестве подружились, а став лягушкой и бабочкой, не узнали друг друга. Всего же фильмов из Франции было порядка тридцати, и полтора десятка – из США, где отлично учат в первую очередь коммерческой анимации. Из других стран было гораздо меньше, хотя понятно, что в Германии, Великобритании, Польше, Швейцарии, Японии, Венгрии, Голландии и Чехии сильные школы.

Еще призы Другими российскими призерами фестиваля стали студент студии при «Союзмультфильме» Денис Воронин с одноминутной шуткой про собак «Апорт», студентка ВГИКа Надежда Федотова с драматическим фильмом о любви и непонимании «Боль» и выпускник школы-студии ШАР Евгений Фадеев с остроумной силуэтной картиной «Гамлет. Комедия» про хулиганства школьников в театре.

Отбор в этом году был отличный – из более чем тысячи фильмов селекционная комиссия взяла 140 картин прекрасного уровня, так что, честно говоря, призы можно было бы распределить многими способами, все было бы правомерно. И жюри, состоящее из представителей Канады, Индии, Польши, Швейцарии, под руководством российско-американского режиссера Игоря Ковалева из 14 наград шесть отдало российским фильмам, чем несколько взбудоражило анимационную общественность. Но поскольку выбор жюри был явно артистическим – отлично сделанные картины коммерческого характера совсем не попали в призовой список, – к такому решению вопросов нет. При всей бедности отечественной анимационной индустрии уровень авторского кино у нас достаточно высокий.

Теперь о призерах. Гран-при фестиваля «Крок» взял уже имеющий множество призов «Эдмонд» Нины Ганц, студентки британской Национальной кино- и телевизионной школы. Смешное и печальное кукольное кино, прокручивающее от самоубийства к началу жизнь шерстяного Эдмонда, в порыве чувств готового в буквальном смысле съесть тех, кого любит. И умирающего от ужаса и стыда потом.

Но, на мой взгляд, безусловным главным событием фестиваля стал мощнейший трагический фильм «Лесс» (это имя), снятый выходцем из Китая – голландским режиссером-дебютантом И Чжао. Жюри отдало ему один из трех спецпризов, так что понятно, что он понравился не всем, но многие из фестивальных зрителей уже не забудут получасовую страшную деревенскую историю о робкой и забитой бездетной женщине, в безумном порыве отчаянья убившей своего пьющего грубого мужа. И этот странный черный мир, где медлительные, как будто выпуклые массивные компьютерные фигуры живут в прозрачном, как в «Догвилле», доме, а вспаханная земля вскрывается, как алая рана на черном теле. Еще один спецприз жюри получила милейшая и очень остроумная картина «Мерло» двух итальянок – дипломниц туринской киношколы Марты Дженнари и Джулии Мартинелли, в которой бабка, потеряв в лесу бутылку мерло, запускает целую череду дурацких событий, которые в итоге складываются в историю Красной Шапочки, где все пьяны.

Еще одну важную награду – спецприз Александра Татарского «Пластилиновая ворона» «за высший пилотаж» – отдали дебютной «Кукушке» Дины Великовской. В сиротском, нищем кукольном мире, где живут замотанные в серые тряпки птицы, кукушка, влюбленная в солнце, долго не желает знать своего кукушонка, пока вдруг материнское чувство не захватит ее врасплох. А победителями в категориях стали американский «Страшный суд» китайского студента Цзюньи Сяо, где в очень эффектной по дизайну притчевой форме рассказывается о гибели одиночки по воле разъяренной толпы (категория «Студенческий фильм»), лаконичная и жесткая история выпускника школы-студии ШАР Дмитрия Иванова «Осколок» о матери и обезумевшем солдате, вернувшемся с войны с осколком в голове (категория «Дипломный фильм»), и поэтический кукольный фильм Георгия Богуславского «Корабли прошлых лет» о старом капитане, покидающем корабль и попадающем на вечный праздник умерших капитанов, живущих в маяке среди моря (категория «Фильм-дебют»).