Триллер про бухгалтера стал новым лидером американского проката

Фильм так и называется – «Бухгалтер» (The Accountant), но у нас он выйдет под названием «Расплата», которое можно налепить почти на что угодно, ну да ладно. Картина с Беном Аффлеком стартовала выше ожиданий индустрии. Прогнозы были на уровне $15–20 млн за первый уикенд, в итоге «Бухгалтер» насчитал $24,7 млн. Почти столько же было на старте у лидера прошлой недели – триллера с Эмили Блант «Девушка в поезде» ($24,5 млн), спустившегося сейчас на третье место. Хотя «Девушка» понравилась публике меньше – у нее В- по шкале CinemaScore, а у «Бухгалтера» – А-. Оценки критики в обоих случаях средние: 51% одобрения у «Бухгалтера» и 43% у «Девушки в поезде» (по замерам агрегатора кинопрессы Rotten Tomatoes). Зрительская реакция обещает, что на следующей неделе «Бухгалтер» упадет меньше, чем «Девушка» (у которой сборы снизились на 51,2%). Но надо учитывать, что у фильма появится сильный конкурент – в четверг выйдет «Джек Ричер – 2» с Томом Крузом, метящий в ту же аудиторию. У первого «Джека Ричера» она была на 60% мужской и 76% взрослой (старше 25 лет). На «Бухгалтере» мужчин оказалось 58%, а зрителей старше 25 – 86%.

На второй позиции, лишь немного обойдя «Девушку в поезде», стартовал фильм «Кевин Харт: Что теперь?». Он собрал $11,98 млн в 2567 кинотеатрах – это самая широкая премьера стендап-комедии в истории. Правда, предыдущий концертный выход Кевина Харта «Дайте объяснить» принес $17,3 млн всего с 876 экранов, но не за три, а за пять дней. Тут, конечно, впору вспомнить отечественную репризу: «Те вчера по пять были очень большими. Но по пять. Но вчера».

Шутки Харта, похоже, нравятся почти всем. У него высокий критический рейтинг (78% одобрения на RottenTomatoes) и хорошая оценка премьерной аудитории (A- CinemaScore). Фильм обошелся Харту (который финансировал его сам) всего в $10 млн, т. е. уже окупился.

По материалам boxofficemojo.com