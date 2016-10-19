Россияне впервые приняли участие в самой сложной шоссейной велогонке мира

Проводимая ежегодно с 1982 г. гонка RAAM стала не только самой сложной, но и самой престижной ультрамарафонской велогонкой в мире

За участие в гонке участники российской велокоманды не только не получили денег, но сами заплатили $60 000. Эта сумма позволила им сидеть в седле семь суток без перерыва. Точнее, шесть с половиной суток; днем и ночью; 5000 км; сквозь 12 американских штатов; при температуре от +37 ºС до +45 ºС в тени. Общий подъем гонки составил около 52 000 м — почти шесть Эверестов от уровня моря до вершины. При этом средняя скорость нашей команды составляла 32 км в час. Даром что ежегодно с 1982 года проводимая RAAM стала не только самой сложной, но и самой престижной ультрамарафонской велогонкой в мире.

Россияне провели гонку «четверкой», то есть на трассе все время присутствовал один из них, а трое других отдыхали. Двое восемь часов спали в кемпере (доме на колесах), а еще двое менялись примерно каждые полчаса по принципу эстафеты. В результате в течение суток каждый из четверых защищал честь команды по 6 часов в сумме.

В гонке RAAM присутствует также формат соло. Эти гонщики финишируют через 9-12 дней, проезжая по 400-560 км в день со скоростью 15-19 км в час. В этой категории до финиша доезжает лишь 50% участников.

Наши спортсмены тоже время от времени гоняются в подобном формате. И не куража ради: чтобы принять участие в гонке RAAM, в октябре 2012-го необходимо было пройти своеобразный отборочный этап — хорошо показать себя в другой американской гонке — «508 миль». А это значит проехать «соло» 817 км без остановки, в том числе через две пустыни: Мохаве и Долину Смерти, совершить подъем на десять с половиной километров, проверяя себя и велосипед на прочность в истинно экстремальных условиях. Согласитесь, вместе с восхищением в голове возникает вопрос — зачем?

«Преодоление, впечатления, драйв, воспоминания, — рассказывает про гонку RAAM 33-летний Борис Батин, велогонщик и генеральный директор сервиса онлайн-кредитования MoneyMan. — Да, было очень жарко, особенно около Мексики, 45 градусов в тени. На протяжении всей гонки температура так же редко опускалась ниже 37 градусов. Иногда было влажно, как в парнике. И, возможно, ландшафты могли бы быть интереснее — в основном пустыни и возделанные равнины. Но со временем, буквально через пару недель после гонки, негативные переживания выветрились и в памяти осталось только лучшее: сплоченность команды, нацеленность на результат, достижение цели. В сухом остатке эти шесть с половиной дней, это полное выпадение из привычной реальности — параллельный мир — приключение и путешествие в той степени, в которой возможно. В обычной жизни просто нет события, с которым это можно сравнить. Это другая, лучшая вселенная».

В велогонке RAAM российская команда (в центре на фото внизу: Евгений Почаев, Борис Батин, Микаэл Геворкян и Артем Ситников) выступали в формате «четверки» - пока один спортсмен состязался, трое других отдыхали 1/3 В гонке RAAM присутствует также формат соло 2/3 Средняя скорость нашей команды составляла 32 км в час 3/3

Приключения и путешествия стали жизненным кредо Бориса после того, как он окончил Кембридж. В университете молодой человек активно занимался академической греб­лей, водным поло и плаванием. Тренировался по 2-3 часа каждый день. Студенческая жизнь позволяла не только совмещать учебу и спорт, но и плюсовать их — выступать за вуз на соревнованиях, получая за это бонусы в университете. А вот после окончания учебы пришлось выбирать: профессиональный спорт или бизнес. Борис выбрал карьеру и создал российский сервис онлайн-кредитования. Но все свободное время и солидную часть дохода решил тратить на спорт. Среди постоянных увлечений Батина вейкборд, сноуборд, серфинг, кайт. Одновременно Борис не пропускает ни одного интересного соревнования на выносливость, особенно если оно проходит в необычных местах. Например, в прошлом году он за неделю пробежал 250 км по песку, по пустыне в Африке. Зимой этого года принял участие в новозеландской гонке Coast To Coast, где 140 км про­ехал на велосипеде, 67 км проплыл на каяке и 36 км пробежал. Осенью собирается в Норвегию, где вместе со своим напарником по гонке RAAM и по бизнесу Евгением Почаевым собирается бежать, проходить дистанцию на роликах, ехать на велосипеде и грести на каяке при температуре +5°С.

В отличие от олимпийцев, которые за занятия спортом получают зарплату, Борису и Евгению приходится думать и о материальной составляющей. Так, для участия в велогонке RAAM российской команде потребовалось: два легковых автомобиля сопровождения; один дом на колесах; восемь помощников и множество комплектов цепей и трубок. Все это, включая стартовый взнос, авиабилеты из России в США и обратно (велосипеды стоимостью от $5000 каждый, по два на спортсмена, в расчет не брались), выливалось в $60 000.

Двухмесячный поиск спонсоров приводил исключительно к отказам. Однако желание проехать через США по диагонали и попытаться занять призовое место в престижной велогонке было сильно настолько, что участники (Борис Батин; Евгений Почаев; Артем Ситников и Микаэл Геворкян) решили сброситься по $15 000. К счастью, до выяснения платежеспособности дело не дошло: в последний момент у команды появились спонсоры (GES и IQ Option), логотипы которых заняли место на майках наших гонщиков.

Сейчас даже трудно представить, что один из участников гонки, Борис Батин, начал заниматься велосипедом из необходимости, для участия в триатлонах, и в прошлом году «подтягивал» велосипед специально под RAAM. Евгений Почаев, наоборот, предан двухколесному коню полностью, хотя их знакомство состоялось по спортивным меркам поздно. Учась в Бауманском университете, Евгений увлекся велотуризмом. Через пару лет увлечение вышло на уровень международных шоссейных гонок.

Теперь и Евгений, и Борис внимательно следят за графиком мировых марафонов на выживание и участвуют в самых громких или интересных из них.

Выходит, экстремальный спорт стал для наших героев не просто хобби, а образом жизни. Но ведь марафоны похожи друг на друга. И с возрастом спортивная жизнь очень часто напрямую зависит от состояния здоровья. Разумно ли тратить таким образом весь ресурс свободного времени?

«Во-первых, трудно представить, сколько каждый марафон открывает нового, — говорит Евгений. — Чем дальше мы соревнуемся, тем больше для себя открываем. Например, в Новой Зеландии пришлось бежать в гору по берегу горной речки, вообще без дороги. Бежать, перепрыгивая с камня на камень, оказываясь по пояс в ледяной воде, поднимаясь круче и круче, и так тридцать километров вперед и несколько километров вверх. Можно сказать, что этот марафон перевернул мое представление о марафонах».

«Во-вторых, возраст меняет форматы гонок, но не отменяет их, — поддерживает друга Борис. — Да, бег, скорее всего, постепенно уйдет, так же как короткие дистанции на велосипеде, а вот в ультравеломарафонах во всем мире участвуют в основном спортсмены после 45, после 55, и много тех, кому за 60. Так что у нас еще все впереди».

В ближайших планах Батина и Почаева марафон (10 км) по плаванию в Средиземном море в Испании; ультрамарафон в ЮАР Comrades (бег); гонка на каяках на 500 км в Канаде и соревнования в Норвегии.