В боевике «Джек Ричер – 2» герою Тома Круза угрожают военные жулики и алименты

Два майора (Том Круз и Коби Смолдерс) на карнавале в Новом Орлеане: приехали по важным и опасным делам, а мог бы получиться прекрасный семейный отпуск

У каждого суперагента должна быть хотя бы одна черта, отличающая его от других суперагентов. Все они метко стреляют, эффектно дерутся, виртуозно водят все виды транспорта, обладают превосходными тактико-техническими характеристиками, высоким интеллектом и талантом импровизации, позволяющим быстро изготовить водородную бомбу из обычной табуретки, шампуня против перхоти и конфеты «Мишка на Севере». Но всегда нужен штрих, завершающий образ. Поэтому Джеймс Бонд плейбой, а у Джейсона Борна амнезия. Итан Хант выполняет только невыполнимые миссии и любит в кульминационный момент ошеломить злодея, стянув с лица чужую личину. Джейсон Стэтем, под какими бы именами ни выступал, напротив, всегда остается Джейсоном Стэтемом – актер и персонаж у него равны, это старая школа, поэтому Сталлоне и зовет его в ностальгический клуб «неудержимых» ветеранов.

А что мы знаем о Джеке Ричере, которого, как и Ханта, играет Том Круз?

Джек Ричер – бомж. Супербомж.

Поэтому событием в боевике «Джек Ричер – 2: Никогда не возвращайся» становится не очередная погоня с перестрелкой, а момент, когда Том Круз наконец меняет футболку.

А главной интригой оказывается не разоблачение жуликов из Пентагона, продающих американское оружие талибам, а выяснение вопроса, должен ли был Джек Ричер платить алименты. Потому что, вернувшись в Вашингтон для романтической встречи с майором Сьюзан Тернер (Коби Смолдерс), Ричер узнает, что у него есть 15-летняя дочь Саманта (Даника Ярош).

Первоисточник Боевики «Джек Ричер» основаны на книжной серии Ли Чайлда. Первый фильм, примечательный тем, что злодея в нем играл выдающийся немецкий режиссер Вернер Херцог, вышел в 2013 г. и следовал сюжету девятой книги. Второй использует сюжет книги восемнадцатой. Поэтому прямым продолжением его назвать трудно.

Попутно выясняется, что майор Тернер арестована по обвинению в шпионаже. Вытащить ее из тюрьмы строгого режима для Ричера, конечно, раз плюнуть. Проблема в том, что по их следу идет безжалостный наемник (Патрик Хьюсингер), оставляющий за собой трупы и вешающий их на Ричера. И он видел Саманту и знает, чья она дочь, хотя этого еще не знает она сама.

Так и получается, что сюжет второго «Джека Ричера» – странная семья в бегах. У Ричера со Сьюзан еще ничего не было, сейчас некогда и вдобавок есть разногласия по вопросу о роли женщины в принятии решений и ее места в боевом строю. Саманта поначалу вообще не понимает, что она тут делает, но быстро входит во вкус опасных приключений и начинает применять навыки безотцовщины: ворует кредитки и документы и безошибочно чувствует, когда надо линять и как прятаться. Ричер смотрит на ее проказы со все возрастающим умилением: моя кровинушка! А в Сьюзан просыпается материнский инстинкт, вступающий в конфликт с привычками профессионального военного.

В этой ситуации кровавый наемник в пижонском пальто и черных перчатках, гоняющийся за героями по всем Соединенным Штатам, играет положительную роль: ведь опасность способствует сплочению семьи. Кажется, еще чуть-чуть – и Ричер преодолеет тягу к бродяжничеству, а Сьюзан – любовь к строевой подготовке. Они поженятся, получат военную пенсию и выплатят с нее алименты. Будут жарить по утрам оладушки и провожать Саманту в школу.

Режиссер Эдвард Цвик наверняка планировал снять динамичный боевик, но получилась нормальная мелодрама с элементами мордобоя, позволяющая Тому Крузу плавно перейти от роли супермена в амплуа благородного отца.

В прокате с 20 октября