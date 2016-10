Две выставки по-новому показали наследие Михаила Шварцмана и Элия Белютина

Выставки «Студия «Новая реальность» (1958–1991). Трансформация сознания» и «Вертограды Михаила Шварцмана» открылись в Московском музее современного искусства почти одновременно и рядом – на двух этажах здания на Петровке. В центре каждой – художник с собственным творческим методом и взглядом на суть и предназначение искусства, оба имели учеников-поклонников, верных и отступников. Были ровесниками – Элий Белютин, основатель «Новой реальности», родился в 1925 г., Михаил Шварцман – на год позже. Оба причислены к советскому андеграунду, поскольку официальной карьеры не сделали.

В их работах, поведении и характерах ничего общего и не найти, но случайный факт музейного соседства видится важным – обе выставки, сделанные чрезвычайно артистично, демонстрируют, насколько многообразны и ярки были художественные поиски в русском искусстве второй половины ХХ в., как свободно и независимо от официальных идеологических установок работали художники.

Выставка «Новой реальности» – чистая апологетика белютинской студии. Организована она Фондом русского абстрактного искусства, цель которого – «формирование правильного научного и исторического понимания русского абстрактного искусства в общемировом контексте». К правильной цели фонд идет подготовленным – выставка снабжена большим количеством солидных пояснительных текстов, так что любые сомнения в ценности методик и методов основателя студии (а они давно высказываются) не должны оставаться. Но успех экспозиции – а абстракции Белютина и белютинцев никогда не смотрелись так ярко, энергично и радостно, как на этот раз, – обеспечен не теорией, а выставочным дизайном Алексея Подкидышева, чрезвычайно активным и разнообразным. Картины не только висят на черных стенах, но еще и разбросаны по залам и стоят на фоне проекции фильма, попирая все правила бережного отношения к экспонатам. Но такое избыточное, прямо наглое оформление не только не убивает ярчайшую живопись Владислава Зубарева или Веры Преображенской, но добавляет ей жару, веселья, артистизма. А за занудным теоретизированием, которым обычно сопровождаются выставки «Новой реальности», именно радостная энергия абстракций студийцев гасла, как и программная спонтанность.

Как называть

Московский музей современного искусства предпочитает себя именовать аббревиатурой MOMA, от английского перевода названия (Moscow Museum of Modern Art). Чем сравнивает себя с великим нью-йоркским MoMA (The Museum of Modern Art), зря, конечно, сравнивает.