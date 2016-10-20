В венской Камерной опере сыграли «Травиату» эпохи селфи

В занавесе вырезано огромное окно, в котором и происходит действие новой «Травиаты» в венской Камерной опере. Сначала кажется – это шкатулка, но потом понимаешь – публика видит певцов на огромном экране смартфона. Декорации дизайнерского дуэта Clement & Sanоu подчеркивают актуальность сюжета: Виолетта зависит от вечеринок и Instagram, она ни на миг не расстается с телефоном, по ходу действия ее sms и электронную почту зритель может читать на экране. Селфи и фотографии в социальных сетях – не просто приметы времени, но и его диагноз, средство коммуникации, меняющее классические формы общения, а следом и саму жизнь.

Дело не ограничивается переносом сюжета в наши дни. Музыка Верди подвергнута ремиксу. Немецкий композитор Мориц Эггерт сократил оперу до 90 минут, а оркестр – до 13 исполнителей. В качестве инструментов и привычные смычковые, но также гармонь, электрогитара, ударные, два саксофона (альт и сопрано). Обновленный Верди явно нравится венскому Камерному оркестру, которым дирижирует 33-летний финский маэстро Калле Куусава, недавний победитель конкурса дирижеров в Осло и лауреат парижского конкурса им. Светланова.

Эггерт («Ведомости» писали о премьере в Линце его оперы Terra nova в постановке Карлуша Падриссы) любит Верди, с хрестоматийной партитурой обращается деликатно и в то же время решительно, добавляя ей ритмичности (оркестровкой занимался и Якопо Сальватори, ритмическая электронная прослойка братьев Тайхман). Хиты сохранены, певцы поют практически то же, что и в оригинале.

Замещение способности сострадать, уход из чувственной сферы в область чистого удовольствия, вызванный тем, что страх остаться без мобильника больше страха остаться без человеческих связей, – важный элемент в режиссерской концепции Лотте де Бир и ее амстердамской компании Операфронт. Сюжет обновлен: Жорж Жермон (Маттео Лои) не отец, но старший брат Альфреда (Хулиан Энао Гонсалес), а сама Виолетта (отличная Фредерике Кампман) умирает не от туберкулеза, но от болезни, полученной во времена занятий проституцией.

Лотте де Бир – ученица Петера Конвичного, ее работа показывает, как развиваются традиции «режиссерского театра», многие все еще готовы воспринимать его как угрозу классической опере, но он не просто стал частью истории, а оказался живым феноменом, способным вдохновлять и рождать новые имена.

Показы 22 и 24 октября