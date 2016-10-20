Ранее не издававшийся роман Толкина выйдет в 2017 году

Сам писатель в черновиках назвал историю любви повестью, в которой рассказывается об отношениях мужчины и бессмертной эльфийки

Сын писателя Джона Рональда Роуэлла Толкина решил выпустить в 2017 г. отдельной книгой ранее не издававшийся роман о любви. Кристофер Толкин вычленил из черновиков писателя «Повесть о Берене и Лютиэн». Иллюстрации к роману создаст художник Алан Ли. Книга выйдет в мае 2017 г. Ее издаст HarperCollins, пишет The Guardian.

Сам писатель в черновиках назвал историю любви повестью, в которой рассказывается об отношениях мужчины и бессмертной эльфийки. Толкин особенно относился к Берен и Лютиэн. Персонажи много значили для него. Их имена выгравированы на надгробии, которое установлено на могиле писателя и его жены Эдит Брэтт.

По сюжету чувства Берен и Лютиэн не устраивали отца эльфийки - могущественного Тингола. Он был против их брака. Он дал Берену невыполнимые задания. Однако мужчина все-таки выполнил их. В итоге Лютиэн пожертвовала собственным бессмертием ради любимого.

Повесть была создана в 1917 г. после возвращения писателя с фронта. В издательстве газете пояснили, что история любви является частью эволюции «Сильмариллиона». Сын писателя «извлек историю Берена и Лютиэн из обширной работы, в которую она была встроена», и роман будет опубликован в первозданном виде.

«Я никогда не называл Эдит Лютиэн, но она была источником этой истории», - ранее пояснил в письме сыну Кристоферу Толкин. Сюжет был придумал писателем на поляне в небольшом лесу, недалеко от Йоркшира, пишет The Wall Street Journal.

Выход книги приурочен к годовщине издания «Детей Хурина» - романа, который писатель начал в 1917-18 гг. Над этим произведением он трудился более 30 лет. Роман был выпущен под редакцией Кристофера Толкина и стал бестселлером.

В 2015 г. в Великобритании вышел в свет один из ранних рассказов Джона Толкиена. В 1914 г. он написал «Историю Куллерво». Работа не была окончена, но стала базой для создания истории Средиземья. Во время написания рассказа писатель учился в Оксфордском университете. «Историю Куллерво» можно назвать сказкой о проклятом сироте со сверхъестественными способностями.