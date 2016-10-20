В знаменитой обсерватории появился «Пулковский меридиан»

Во всем мире старинные обсерватории с их благородными постройками, древними инструментами, портретами основателей и монарших особ, обустроивших их, и ученых, которые совершали там открытия, являются местом паломничества туристов. В Гринвиче, например, невозможно и близко подойти ни к одному экспонату, настолько все пространства забиты детьми и их родителями, счастливыми от контакта отпрысков с историей и вечностью.

Главная астрономическая обсерватория Российской империи, а теперь Федерации, хоть и была создана высочайшим указом спустя 160 с лишним лет после Гринвичской, в 1839 г., долгие годы пребывала в запустении, хотя точно заслуживала не меньшего интереса и внимания. Новоявленный фестиваль придуман не только для того, чтобы поддержать деятельность старейшего астрономического центра страны, но в первую очередь чтобы привлечь как людей науки, так и обычных людей. И судя по тому, что за два дня количество посетителей превысило 3000 человек, фестивалю это удалось.

В старом лектории, среди лепных портретов великих ученых, а также Ленина и Маркса, шли лекции, на которые, в соответствии с последним трендом, было почти невозможно купить билет. Самыми популярными оказались «Предсказание будущего: от Экклезиаста до нейрокомпьютинга» и «Планеты и жизнь около других звезд», которые читали два ведущих сотрудника обсерватории, доктора физико-математических наук. Остановить увлеченных лекторов было нелегко: после лекций ученые не без удовольствия по часу отвечали на дополнительные вопросы.

Особый ажиотаж вызвал летчик-космонавт Сергей Рязанский, представший не только Героем России, но и великолепным шоуменом. При помощи графиков и собственных слайдов он рассказал в интерактивном режиме о «Работе и жизни на МКС», совершенно очаровав слушателей, столпившихся даже в дверях зала.

На открытой площадке работал молодежный лекторий, а в большом шатре шел концерт. Состав участников был подобран, по словам продюсера «Пулковского меридиана» Андрея Солдаткина, «эмпирическим путем», но стало понятно, что большинство артистов прибыли из его продюсерского пула. Сет недавно возрожденной ленинградской рок-группы «Странные игры» сопровождался воспоминаниями участников о том, как они в 1970-е гг. репетировали и играли в Пулковской обсерватории. Порядком замерзшая публика, в основном молодежь, активно согревалась танцами под главные хиты ска-легенды русского рока.

Было радостно оттого, что в храме науки завелась веселая культура. Фестиваль состоялся, его решено сделать ежегодным, так что не нужен телескоп «Кеплер», чтобы обнаружить новую жизнь на Пулковских высотах.

Пулково