MB&F создала коллекцию ручек в виде ракеты

Швейцарские часовая мануфактура MB&F и компания по производству пишущих инструментов Caran d’Ache создали линию ручек Astrograph. В коллекцию вошли три перьевые ручки (с блестящим и матовым родиевыми покрытиями, а также рутениевым покрытием антрацитового цвета) и роллер с матовым родиевым покрытием. Дизайн всех предметов линии Astrograph вдохновлен космической тематикой, а корпусы ручек напоминают ракеты. Все четыре вида пишущих инструментов изготовлены тиражом 99 экземпляров. В Москве коллекция Astrograph появится в бутиках Mercury в конце 2016 г. или начале 2017 г.

Корпус каждой ручки насчитывает 99 деталей, многие из которых были придуманы специалистами Caran d’Ache специально для Astrograph. Например, система вертикальной стабилизации с блокировкой, футляр-платформа или магнитная фигурка. На разработку окончательной модели ушел целый год. Изготовление одного экземпляра требует более 500 операций, выполняемых вручную. Ручки Astrograph стали самыми сложными пишущим инструментом, изготовленным в мастерских Caran d’Ache, подчеркивают в компании.

В набор с ракетой входит фигурка астронавта. Магнитная фигурка с родиевым покрытием может «подняться на борт»: она легко фиксируется на поверхности пишущего инструмента.