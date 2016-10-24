На фестивале научного кино 360° учат есть жуков и беременеть по интернету

Международный фестиваль документального кино о науке и технологиях 360° создан, чтобы популяризировать научные ценности. Триллер о дронах («Птица-беспилотник»), драма о депрессии («Темный ген»), сказки о лжи («(Бес)честность – вся правда о лжи»), полуанимационная плутовская комедия о шарлатане, который пересаживал людям яички козлов («Яйца!») – главная заслуга фестиваля в том, что он показывает зрителю, насколько захватывающим может быть кино о науке, технологиях и вообще о том, как устроена цивилизация. 360° проводится Политехническим музеем уже в шестой раз, и второй год программу курирует компания Beat Films.

Фестиваль открылся очередным документальным путешествием Вернера Херцога в дикие джунгли – фильмом «О, интернет! Грезы цифрового мира», а дальше все пошло по нарастающей. В конкурсе участвует и судебная драма «Открывая клетку» американского классика документалистики Д. А. Пеннебейкера и Криса Эгедуса о правах шимпанзе, точнее, об адвокате, который борется в суде за права шимпанзе. И своеобразная экранизация книги Наоми Кляйн, жесткая левацкая история о глобальной экологической катастрофе и о том, что людям пора объединяться и начинать действовать, чтобы «изобрести новое будущее» (фильм «Это меняет все» Ави Льюиса).

Классик в теме Фильм Вернера Херцога «О, интернет! Грезы цифрового мира» выйдет в российский прокат 27 октября под брендом фестиваля 360°. Это почти религиозная драма о том, как интернет появился, куда он идет и как мы все исчезнем, если вдруг с ним что-нибудь случится.

Самый веселый фильм конкурса – кулинарный травелог «Жуки» Андреаса Йонсена, обещают даже сюрприз-вечеринку с участием специалистов по приготовлению деликатесных насекомых. Проблема будущего перенаселения планеты и поиска новых источников питания слишком серьезна, чтобы снимать об этом скучное кино. Герои фильма не просто едят жуков и готовят на жире из опарышей, они еще обсуждают, как бы правильно подать каких-то отвратительных на вид насекомых («Мед и соевый соус, будет отлично!») и что напоминает вкус очередной жареной гусеницы («Что-то ореховое... – Как чеснок, когда его долго печешь и он перестает напоминать чеснок, такой сладковатый, сливочный... – Очень вкусно. Очень»). Один из героев, Джош Эванс, приедет на фестиваль и прочтет лекцию под многообещающим названием «Как правильно есть жуков».

Экономические и экологические проблемы совершенно не интересуют автора «Шведской теории любви» Эрика Гандини. Если верить ему, настоящая шведская семья – это семья из человека. Стерильная жизнь будущего, в которой почти нет места лишним эмоциональным привязанностям, предусматривает все: от автоматических коммунальных платежей, благодаря которым можно спокойно покончить с собой и этого никто не заметит в течение двух лет, – деньги-то поступают – до почти автоматического зачатия: можно заказать по интернету сперму, последовать простым инструкциям и забеременеть. Эрик Гандини, автор скандальной «Видеократии», прямолинейно противопоставляет бесстрастность и простую геометрию шведской теории любви – и историю шведского врача, уехавшего в Эфиопию, чтобы там помогать местным жителям.

Среди самых тихих, самых страшных и самых важных фильмов программы – хит Берлинского фестиваля этого года Homo sapiens австрийца Николауса Гейрхальтера. Это кино без людей, почти музейная инсталляция, безмолвные свидетельства распада цивилизации. Гейрхальтер снимал в разных странах, от Японии до Болгарии, все его статичные пейзажи объединяет лишь одно: людей больше нет. Разваливающиеся кинотеатры, заброшенные торговые центры, ржавые заросшие рельсы – природа стирает все следы пребывания человека. Единственное, что осталось в живых, – кинокамера: она все еще смотрит.

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До 30 октября в кинотеатре «Октябрь», Центре документального кино, «Мультимедиа Арт Музее»