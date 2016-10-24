В Будапеште прошел фестиваль современного искусства CAFe

Осенний фестиваль CAFe – Contemporary Art Festival – ежегодно проходит в Будапеште в октябре, захлестывая город событиями самого разного художественного масштаба и калибра. Главная нить фестиваля – современное искусство во всех видах, формах и жанрах, включая цирк и драматический театр. Музыка представлена разная, от world до фолка, джаза и академических концертов.

Всего на фестивальной карте 28 точек, одно из важных мест – великолепный зал «Вигадо» на набережной Дуная, недавно открытый после реконструкции. По роскоши декора он спорит со знаменитым Оперным театром Будапешта: блещет позолотой, зеркалами и полированным мрамором лестницы, уставленной скульптурами.

Именно в нем проходил концерт немецкого ансамбля MINI. Основанный в 2010 г. ансамбль специализируется на исполнении монументальных оркестровых сочинений камерным составом; после феноменальной Девятой Малера в Берлинской филармонии уже никто не сомневается в праве ансамбля играть сколь угодно массивные партитуры в искусных и весьма деликатных аранжировках руководителя и основателя ансамбля, британского дирижера Джулца Гейла.

В Будапеште ансамбль представил программу чрезвычайно уместную: Барток, и только Барток. Первый фортепианный концерт, в котором споро и ярко сыграла сольную партию Юлианна Штайнбах, прозвучал так живо и наполненно, будто на сцене сидело не полтора десятка, а по меньшей мере полсотни инструменталистов. В этом и заключается секрет успеха MINI: музыканты умеют создать объем оркестрового звука минимальными средствами благодаря высокому мастерству и весьма удачно используют для наращивания объема тембр аккордеона.

Цвет в катакомбах Мультимедийный перформанс «Рождение цвета», основанный на текстах Упанишад и Библии, прошел в Kiscelli museum – музейном комплексе в удаленном районе Обуда. Музыка Лючио Ивальди на тексты Дэвида Брендона Хоупа звучала в стенах древнего собора и сопровождалась цветовым и световым пиршеством для глаз. Бракосочетание света и тьмы породило многоцветье мира – такова была концепция перформанса, принадлежащая Оноре Фоа.

После исполнения Сонаты для двух фортепиано и ударных (переделанной в Концерт), где солировали сестры-близняшки Ферзан и Ферхан Ондёр, настало время для ключевого сочинения программы. Но с Концертом для оркестра ансамбль MINI справился лишь отчасти; несмотря на безукоризненные soli духовых (в ансамбле собрались профессионалы экстра-класса из лучших оркестров Германии), плотности и яркости не хватило. В особенности недоставало струнных: в ансамбле за каждую группу струнных отвечал лишь один инструмент.

Еще одна важная точка на фестивальной карте – Будапештский центр искусств (MUPA). На открытии фестиваля была представлена премьера оперы Бартока «Замок герцога Синяя Борода» в полуконцертном исполнении с очень неплохими солистами: партию Юдит спела Андреа Санто, обладательница звонкого драмсопрано, герцога – роскошный баритон Габор Бретц, которому очень пошли блестящие доспехи. За пультом Национального филармонического оркестра стоял его шеф, дирижер Золтан Кочиш: оркестр звучал справно, но не слишком ярко. Постановка Эвы Сендреньи оказалась корректной, но бескрылой адаптацией оперы Бартока к концертной сцене. Густая пузырящаяся кровь текла по белым полосам-бинтам, а стильные костюмы Аники Немец и минималистическое оформление сцены вполне гармонировали с простым и внятным замыслом режиссера. Но никакого нового прочтения оперы Бартока в этом спектакле не случилось.

Зато концерт Christian Wolff Trio в Будапештском музыкальном центре (BMC) для поклонников американского минимализма так называемой нью-йоркской школы стал событием поистине планетарного масштаба. Крисчен Вулф, младший из четверки американских экспериментаторов, в которую входили еще Джон Кейдж, Мортон Фелдман и Эрл Браун, прибыл в Будапешт собственной персоной и сам сел за рояль в составе трио, составив компанию великолепному кларнетисту Майклу Ресслеру и феноменальной перкуссионистке Робин Шулковски.

Это был авторский вечер: трио исполняло только музыку Вулфа – сочинения разных лет, начиная с 60-х гг. прошлого века и кончая опусами 2011 и 2013 гг. Хрупкие, редкие звуки-капли и нежно вибрирующие созвучия; много тишины, сокровенных пауз – и много спонтанности. Прямо на глазах и в ушах публики рождались тонкие и зыбкие звуковые паттерны, созидались ускользающие и оттого еще более драгоценные смыслы.

Напоследок было исполнено новое сочинение: мировая премьера опуса, посвященного юбилею Дьёрдя Куртага, 90-летие которого в Будапеште праздновали в феврале этого года. Присутствие на концерте Вулфа самого Куртага, с недавних пор перебравшегося в Будапешт, придало событию дополнительный и очень высокий статус.

Будапешт