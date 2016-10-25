В кинопрокате США лидирует комедия про мужчину, переодетого женщиной

Первое место занял фильм «Бу! Хэллоуин Медеи» – очередная комедия, в которой актер и режиссер Тайлер Перри переодевается в пожилую негритянку. Перри сколотил на этих комедиях уже небольшое состояние, но последний фильм про Медею выходил у него два с половиной года назад. Казалось, зрители могли и отвыкнуть от героини – но нет, наоборот, соскучились по ней.

Второе место с отрывом занял фильм «Джек Ричер: Никогда не возвращайся», спродюсированный Томом Крузом, который и исполнил главную роль. На его счету чуть больше $23 млн. Конечно, Круз знавал и лучшие времена, но и продолжение фильма про военного следователя, помешанного на справедливости, отнюдь не «Миссия невыполнима». В любом случае «Джек Ричер» свой сравнительно скромный 60-миллионный бюджет отобьет в международном прокате.

На третьем месте – сиквел ужастика про инфернальную настольную игру (в русском прокате – «Уиджи: Проклятие доски дьявола»). У него $14 млн, что гораздо меньше, чем у оригинала (там было $19 млн), но ужастики, снятые в расчете на Хэллоуин, обычно стоят недорого, так что и он наверняка окупится.

Автор – специальный корреспондент «Комсомольской правды»по материалам boxofficemojo.com