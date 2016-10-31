Club Med вложит в развитие своих курортов в Альпах около 100 миллионов евро

Club Med планирует до 2020 г. открыть во Французских Альпах три новых курорта, инвестиции в проект составят около 100 млн евро, говорится в официальном сообщении компании. Инвестируют в текущее строительство партнеры Club Med: строительная компания Fonciere des Regions, страховая компания Credit Mutuel Assurances, а также банковский синдикат Credit Agricole des Savoie. Курорты будут открываться каждый год, уточнил президент Club Med Анри Жискар д’Эстен. Первый появится на территории курорта Самоен в области Гран Массив в 2017 г., на 2018 г. запланировано открытие объекта в зоне катания Лез Арк 1750. Еще один курорт компания хочет открыть к 2020 г., сейчас Club Med ищет для него подходящую площадку. Все эти шаги Club Med предпринимает, чтобы стать лидером на рынке туристических услуг на горнолыжных направлениях.

Первым из трех новых запланированных курортов станет Samoëns Grand Massif. В Club Med ожидают, что строительство первой очереди объектов завершится к декабрю 2017 г., тогда состоится открытие курорта на 420 номеров. Строительство второй очереди, включающей 45 шале, планируется завершить в декабре 2018 г., после чего Samoëns Grand Massif сможет принимать до 1100 гостей одновременно. Параллельно с затратами на строительство Samoëns Grand Massif, еще 70 млн евро будут вложены в развитие и модернизацию горнолыжной зоны отдыха.

Club Med Курорт Samoëns Grand Massif будет расположен на плато Саис в горнолыжном регионе Гран Массив 1/4 Club Med Проект номера Chambre Club м 2/4 Club Med Проект номера Chambre Deluxe в будущем 3/4 Club Med Строительство планируют завершить к концу 2017 г. 4/4

Горнолыжное направление в целом, а также именно альпийский регион являются приоритетными для Club Med. Сейчас отели под брендом Club Med работают в 26 странах, всего в портфолио компании 70 курортов, из них 20 расположены в Альпах (Французские, Итальянские и Швейцарские Альпы). При этом во Французских Альпах находятся 15 курортов.

Компания Club Med (сокращение от Club Méditerranée, или «Средиземноморский клуб») основана в 1950 г. С февраля 2015 г. Club Med принадлежит китайскому конгломерату Fosun International, компания была куплена за $1,15 млрд.