Франкфуртская опера показала редкого «Пола Баньяна» Бенджамина Бриттена

Огромные банки из-под супов «Кэмпбелл», напоминающие о картинах Энди Уорхола, только открытые, сплющенные, сжатые и пожеванные, рождественские елки и устремленное к колосникам дерево с человеческим, говорящим лицом – декорации «Пола Баньяна» созданы в том узнаваемом и одновременно неповторимом стиле, что сразу выдает их американскую природу (художник Йоханнес Лайакер много работал c Петером Конвичным, он ставил и в Москве). Американским по духу выглядит и либретто, сотканное из пионерских легенд о дровосеке-великане Поле Баньяне (его текст читает за сценой Натаниэль Вебстер), тот обходился с привезенными в Новый Cвет из Европы лесорубами справедливо и рачительно. Его дочь Тини (Элизабет Сатфен) влюбляется в ковбоя-повара по имени Хот Бисквит Слим (Михаэль Портер) и в финале уезжает с ним в Нью-Йорк, туда же, на работу в правительстве, отправляется десятник Хел Хелсон (Себастьян Гейер). А вот несговорчивого бухгалтера Джонни Инкслингера (Майкл Маккаун) приглашают в Голливуд – консультировать сценаристов фильмов о лесорубах. Иронично-счастливый хеппи-энд выглядит не просто данью жанру, он вытекает из музыки и сюжета, напоминающего не столько о трудных условиях жизни и работы, сколько о врожденном оптимизме героев.

Лес играл важную роль в американской промышленности второй половины XIX в., в одном лишь Мичигане его вырубили на $4 млрд. Либреттист Уильям Хью Оден – выдающийся поэт, одно время был близок с Бриттеном – обратился к сказочным историям, популярным в начале века и нашедшим отражение не только в литературе, но и на экране, в мультфильме студии Диснея, в «Симпсонах» и в «Фарго» братьев Коэн, где скульптура фольклорного героя возникает на экране как часть ландшафта. Одену было важно, что американские мифы появились после начала промышленной революции, он отметил это в предисловии к тексту.

Американской оказывается и музыка; жанр «Баньяна» определен как оперетта, и даже как «хоровая оперетта» и колледж-оперетта, но его можно назвать и мюзиклом: много отсылок к блюзу, Гершвину, англиканским церковным гимнам и типичному Бродвею, но музыка не вторична, даже если баллады аккомпанирующего себе на гитаре рассказчика (триумф Бибера Хермана) звучат как классика кантри. Американские истоки – самое неожиданное, чего можно было ожидать от английского композитора Бенджамина Бриттена. «Баньян» – его дебют в крупной форме, премьера прошла в Колумбийском университете в Нью-Йорке в 1941 г., вскоре после переезда автора-пацифиста в Америку. Внимание к хорам и остроумное либретто не спасли тогда от жесткой критики, но это не помешало поставить сегодня во Франкфурте веселый и обаятельный спектакль.

Режиссер и певица Бригитта Фасбендер (ее сольная карьера завершилась 21 год назад) многие годы руководила оперным театром Инсбрука, а теперь возглавляет фестиваль Рихарда Штрауса в Гармиш-Партенкирхене. Занимается она и режиссурой, ее спектакли можно увидеть по всей Европе, от Амстердама и Граца до Лондона и Лидса; в том же Франкфурте Фасбендер поставила, например, несколько лет назад «Ариадну на Наксосе». Для Бриттена она придумала выигрышные для певцов мизансцены, дав простор молодым голосам (многие участники постановки из оперной студии Франкфурта) и оркестру под управлением Николая Петерсена. Ей удалось создать запоминающиеся образы даже неглавных героев вроде теряющего по ходу действия остатки жизненных сил курьера в костюме Супермена (Людвиг Мительхамер), а пара полуобнаженных целующихся ковбоев в другой стране произвела бы фурор, доведя иных сенаторов до полуобморочного состояния. Впрочем, сказка есть сказка – у Бриттена поют кошки и собаки, трио диких гусей и квартет молодых деревьев.

Радостных опер, тем более на стыке мюзикла и оперетты, в современных репертуарных планах немного. Бриттен и Оден создали такую редкость, даже удивительно, что ее почти не ставят. Дело, возможно, в неуспехе премьеры; сам же композитор любил «Баньяна», незадолго до смерти он отредактировал музыку и создал цикл баллад на темы оперы для голоса и фортепиано или гитары.-

Франкфурт