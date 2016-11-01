В американском прокате провалилась очередная экранизация Дэна Брауна «Инферно»

Нового супергероя компаний Marvel и Disney американская публика увидит лишь в четверг, когда «Доктор Стрэндж» стартует сразу в 3800 кинотеатрах. Такой же масштабный прокат запланирован в России (где пока идут предпоказы), Бразилии, Китае, Колумбии и ряде других стран. Пока же фильм о нейрохирурге, переквалифицировавшемся в волшебника, принес около $86 млн с 33 рынков. Это очевидный успех даже для киновселенной Marvel Comics: «Доктор Стрэндж» опередил «Человека-муравья» на 49%, «Стражей Галактики» – на 37%, а второго «Капитана Америку» – на 23%. Потягаться с ним может только второй «Тор», собравший на старте международного проката лишь на 1% меньше. Страны – лидеры по сборам: Южная Корея ($18,1 млн), Соединенное Королевство ($11,1 млн), Франция ($5,7 млн), Aвстралия ($4,9 млн) и Германия ($4,8 млн).

Между тем лидером американского проката остался комедийный хоррор Тайлера Перри «Хэллоуин Медеи», потерявший с прошлой недели лишь 41% сборов. Критики полны презрения (всего 23% положительных рецензий на агрегаторе кинопрессы Rotten Tomatoes). Зато публика в восторге (оценка А по шкале CinemaScore).

Третья экранизация книги Дэна Брауна о приключениях профессора Роберта Лэнгдона стартовала лишь на второй строчке таблицы, принеся жалкие $15 млн с внушительных 3576 экранов. По сравнению с «Кодом Да Винчи» это просто слезы – первая серия 10 лет назад собрала на старте $77 млн. Продолжение 2009 г. «Ангелы и демоны» тоже было гораздо успешней ($46,2 млн). Но к третьей части однообразные эзотерические ребусы, которые неизменно разгадывает герой Тома Хэнкса, публике, очевидно, надоели. А рецензенты привычно высмеяли символические гадания Брауна (на этот раз на Дантовом «Аде»). «Если Лэнгдон – это Бонд или Борн в твидовом пиджаке и выделяется среди подобных героев наличием докторской степени, почему фильмы с ним не могут быть умнее?» – риторически спрашивает один из топ-критиков. Но студия Sony может утешаться международными сборами «Инферно», достигшими уже $132,7 млн (в этот уикенд фильм стартовал в Китае, принеся $13,3 млн). К тому же теперь все три фильма по Брауну можно выпустить на DVD, упаковав в одну коробку.

А примером высокого КПД может служить фильм, замыкающий американскую кассовую десятку недели. Это болливудский мюзикл-мелодрама «Дела сердечные», собравший на старте $2,1 млн всего в 302 кинотеатрах. Пока писатель Дэн Браун и режиссер Рон Ховард заставляют Данте вертеться в гробу, индийские кинематографисты развлекают публику гораздо более простым, дешевым и эффективным способом.

По материалам boxofficemojo.com