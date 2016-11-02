Фестиваль «Золотая маска» назвал номинантов

Один из лауреатов «Золотой маски» уже известен: в номинации «Лучшая работа дирижера в балете» трижды представлен Павел Клиничев, других же дирижеров в этой номинации нет

Экспертный совет по драматическому театру под руководством Алены Карась, которому предстояло выбрать номинантов для категорий «драма» и «куклы», начал было работу со скандала: часть профессионального сообщества сочла некоторых его членов предвзятыми и обвинила Минкульт в идеологическом давлении на премию. Режиссеры Константин Богомолов и Кирилл Серебренников (оба – лауреаты «Золотой маски») объявили премии бойкот, а 93 театральных критика написали председателю СТД Александру Калягину открытое письмо с предложением распустить этих экспертов и набрать новых. Распускать совет не стали. Сейчас об этой истории напоминает отсутствие в конкурсе Серебренникова с Богомоловым: как ни крути, а без этих фамилий список номинантов не отражает полной картины театрального процесса. Серебренников как художественный руководитель «Гоголь-центра» запретил номинировать не только собственные постановки, но и всю продукцию своего театра, а это пять ярких премьер.

Но даже без них драматический шорт-лист оказался неожиданно объемным. Три года назад в драматическом конкурсе соревновались 18 спектаклей, два года назад – 22, в прошлом году – 19. Теперь их 28, и почти половина списка – это не Москва и не Санкт-Петербург. Причем города Глазов, Кемерово, Норильск, Тверь и Шарыпово представлены на фестивале впервые. За премию «Лучшая работа режиссера» борются как мэтры старшего и среднего поколения – Лев Додин, Юрий Погребничко, Генриетта Яновская, Сергей Женовач, Андрей Могучий, так и молодые режиссеры – Талгат Баталов, Дмитрий Егоров, Тимофей Кулябин. В номинации «Лучшая мужская роль» представлены Данила Козловский, сыгравший Гамлета в одноименном спектакле Льва Додина, Александр Филиппенко, исполняющий главную роль в постановке Дмитрия Крымова «Последнее свидание в Венеции», и др. На премию «Лучшая женская роль» претендуют Евгения Симонова, сыгравшая Софью Толстую в «Русском романе» Миндаугаса Карбаускиса, Ксения Раппопорт – Гертруда из «Гамлета» Додина, Мария Шашлова, исполнительница заглавной роли в спектакле Сергея Женовача «Кира Георгиевна», и др.

Веселая муза притихла В номинации «оперетта-мюзикл» в очередной раз приходится констатировать если не смерть, то глубокую летаргию классической оперетты. Среди четырех номинантов нет ни Кальмана, ни Штрауса, ни Легара. Но присутствуют театры, постоянно поставляющие фестивалю номинантов и победителей, – Театр музыкальной комедии Санкт-Петербурга («Белый. Петербург») и Московский театр мюзикла («Преступление и наказание»). А вот появление в афише Красноярского театра юного зрителя («Биндюжник и король») и Самарского театра драмы («История лошади») свидетельствует о том, что все театры стремятся к расширению своих репертуарных и художественных границ.

В категории «драма» появилась номинация «работа драматурга»: в ней соревнуются современные пьесы, на которых основаны спектакли конкурса. Номинантов всего четверо или трое, это смотря как считать, – Наталья Ворожбит с пьесой «Саша, вынеси мусор», автор «Русского романа» Марюс Ивашкявичюс, а также Вячеслав Дурненков и Мария Зелинская, совместно написавшие «Мирение. Телеутские новеллы».

Потенциальный фаворит конкурса «Эксперимент» – знаменитый режиссер и композитор Хайнер Гёббельс со своим российским дебютом «Макс Блэк, или 62 способа подпереть голову рукой» (электротеатр «Станиславский»). Среди конкурентов «Макса Блэка» – «Поле» Дмитрия Волкострелова, «Кабинет редкостей» Инженерного театра «АХЕ», а также «Разговоры беженцев», документальный проект режиссера Владимира Кузнецова и фестиваля «Точка доступа».

Финансовый кризис в прошлом сезоне больнее всего ударил по балету – премьер у него было ощутимо меньше обычного. И сложно вспомнить, сколько лет назад балетная конкурсная афиша была столь же лаконична – всего пять названий. Причем присутствие в ней спектакля «Совсем недолго вместе» Соль Леон и Пола Лайтфута (Большой театр) явно объясняется стремлением придать конкурсу весомости благодаря присутствию классиков – иначе сложно понять, как лидеры европейского contemporary dance оказались в балетной афише. На их фоне наши деятели современного танца, вновь набирающего в России обороты, попали в трудное конкурентное положение. Впрочем, среди девяти претендентов в этой номинации есть и такой мастер, как Ольга Пона с ее Челябинским театром современного танца, и целая коллекция дебютантов. Причем не только из «профильных» компаний – спектакль «Из глубины... (Художник Винсент Ван Гог)» поставлен Анной Гарафеевой в Театре юного зрителя Казани. В балете же, видимо, претендовать на награды будут два спектакля Вячеслава Самодурова – прорывная «Ундина» Большого театра и «Ромео и Джульетта» из Екатеринбурга.

В опере же конкурс оказался беспрецедентно разнообразным – в нем будет представлено 13 спектаклей. Причем у гурманов будет возможность сравнить две версии «Осуждения Фауста» Берлиоза – Большого театра и Астраханского оперного, а также две версии оперы Шостаковича – «Катерину Измайлову» того же Большого и «Леди Макбет Мценского уезда», осуществленную в Самаре. Попали в конкурс сразу две барочные оперы, обе принадлежащие Генделю: «Роделинда» Большого театра (он в этом сезоне – лидер по числу номинаций, их у него 30) и «Геракл» Башкирского театра оперы и балета. Из Уфы приедет также «Орлеанская дева», и это первый масочный дубль театра, давно не появлявшегося на фестивале в Москве. Еще один раритет нынешней «Золотой маски» – мировая премьера оперы 28-летнего Алексея Сергунина «Доктор Гааз», с которой в конкурс вышла «Геликон-опера» (сам композитор будет бороться за персональную награду с Эдуардом Артемьевым, Александром Маноцковым, Эльмиром Ниязовым и Георгием Фиртичем).

При этом награду за лучший спектакль, кажется, можно вручить уже сегодня – очевидным лидером является пермская «Травиата», первая полноценная постановка Роберта Уилсона в России, дирижером-постановщиком которой является Теодор Курентзис. Но в Москву по техническим причинам «Травиата» не приедет, поэтому единственный шанс самостоятельно оценить решение жюри – отправиться вместе с ним в Пермь.

23-й фестиваль «Золотая маска» пройдет в Москве в феврале – апреле 2017 г. Лауреатов национальной премии назовут 19 апреля.