Комикс «Доктор Стрэндж» способен слегка потрясти

«Доктор Стрэндж» меня буквально потряс. Как только герой Бенедикта Камбербатча завел свой суперкар, я понял, почему заплатил 830 руб. за билет в кинотеатр обычного периферийного мегамолла. Кресло подо мной завибрировало, а потом начало ходить ходуном – это самонадеянного нейрохирурга уже закрутило и шмякнуло об отбойник, потом еще и еще. Ох, остановите, сойду, с тоской подумал я. Мало вам зловредного 3D, от которого темно в глазах, теперь еще и эта трясучка. Но ничто не ново под лучом кинопроектора, и публику уже развлекали подобным образом. Только в 1959 г. знаменитый трэшмейкер Уильям Касл сделал это более изобретательно. В его хорроре «Мурашка» мерзость, вселявшуюся в позвоночник жертвы, можно было изгнать только криком. Поэтому кульминационная сцена разыгрывалась в кинотеатре, и с экрана в настоящий зал летело отчаянное: «Кричите ради спасения вашей жизни!» – тут-то под креслами и включалась вибрация.

Третья фаза, вторая глава Фильм Скотта Дерриксона – не первая экранизация комикса о докторе Стрэндже. До него выходили игровая (1978) и анимационная (2007) картины. Помимо этого доктор Стрэндж появлялся на втором плане, например, в истории Человека-паука. Нынешний «Доктор Стрэндж» – четырнадцатый кинокомикс Marvel Studios или, в терминологии компании, «вторая глава третьей фазы кинематографической вселенной Marvel».

Кроме трясучки в «Докторе Стрэндже» бывает болтанка – в моменты, например, выхода в астрал. Дело в том, что в аварии доктор повредил руки и больше не мог оперировать. Сначала он впал в отчаяние, выгнал подружку (Рейчел Макадамс), но потом узнал о чудесах исцеления в Катманду и отправился туда. Хотя, как человек науки, в чудеса не верил и, едва переступив порог заветной обители, начал дерзить гуру (бритая налысо Тильда Суинтон), за что был выгнан вон дважды: из обители и из собственного тела. После чего умерил скептицизм и начал учиться магии. То есть, вперившись взглядом в точку где-то перед собой, делать руками пассы, чтобы вокруг точки засветился огненный круг, сквозь который персонажи «Доктора Стрэнджа» прыгают в другое измерение, как пудели в цирке. Примерно такими же светящимися кругами они дерутся и корежат пространство, заставляя дома и улицы вставать на дыбы и складываться как кости домино, отчего «Доктор Стрэндж» становится похож на «Начало» Кристофера Нолана, в котором такими же спецэффектами иллюстрировались сновидения.

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От привычных зрителям комиксов Marvel супергероев доктор Стрэндж отличается тем, что обрел суперспособности не в результате случайного инцидента или рискованного эксперимента, а исключительно с помощью духовной практики и чтения магических книг. В конкурирующей вселенной DC Comics так возрождался Бэтмен, когда наемник Бэйн сломал ему спину и бросил в глубокую яму. Но Бэтмену было труднее – он делал все без магии, одной лишь силой воли. А у Стивена Стрэнджа есть и гуру, и библиотека эзотерической литературы, и куча магических предметов вроде жезла Ватумба, глаза Агамотто и плаща левитации. Поэтому обучение он проходит экстерном. Чтобы как можно скорее схлестнуться с отступником Кесилиусом (Мадс Миккельсен), перешедшим на темную сторону, представленную демоном Дормамму, обитающим в параллельном измерении.

Дальше начинается сплошная битва на голограммах и пентаграммах, в ходе которой дерущиеся не раз буквально вышибают друг из друга дух, но продолжают рубиться в астрале – это единственный в фильме остроумный визуальный прием. Потому что после коврового московского благоустройства никакими трансформациями улиц в нолановском духе нас не удивишь. И когда герои Камбербатча, Суинтон и Миккельсена с помощью магии отматывают время туда-сюда, заставляя городской пейзаж то превращаться в руины, то восстанавливаться, вспоминаешь не столько «Начало», сколько бесконечную перекладку столичных бордюров. Ох, дормаммочки, видали мы ваши спецэффекты. До сих пор трясет.

С 3 ноября фильм расширит прокат до 1100 экранов и будет доступен в нормальном формате – без трясучки и 3D