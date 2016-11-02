Московский музей современного искусства показал аналитическую выставку о любви

Замечательное название у выставки в Московском музее современного искусства: «Не кажется ли тебе, что пришло время любви?» Оно позаимствовано у работы американки Шарон Хайес, которой на выставке нет. Однако фраза оказалась настолько референтной, т. е. для выставки значимой, что от нее не отказались в пользу, например, неоновых надписей Аниты Сиефф «У тебя найдется ли для меня время?», воспроизведенных на разных языках в зеркальном отображении. Что было бы не в тему, но забавно.

Вообще, тексты здесь очень важны, они являются не только частью или сущностью произведений и пояснением к ним, но и впаяны в экспозицию как обязательная ее часть. И тексты эти не только обстоятельны, но и обаятельны. Их автор и куратор выставки Виктор Мизиано давно отказался от своего стиля 90-х, недоступного пониманию малопросвещенных, теперь он пишет легко и увлекательно, но не скрывая собственной начитанности, легко цитируя Ларошфуко, Лакана, Жене, Пазолини и, разумеется, Ролана Барта с его классическими «Фрагментами речи влюбленного». И если заявляет, что выставка «покажет сложную внутреннюю диалектику, пожалуй, важнейшего из человеческих аффектов – любви», то и исполняет обещанное. Экспонаты сгруппированы у него по четырем темам, и если кому-то покажется, что какой-то не вполне уместен в одной из частей, то кураторский текст быстро его разубедит.

Невосполнимые утраты Первая выставка проекта Мизиано была показана в прошлом году в Государственном центре современного искусства. С тех пор ГЦСИ, объединившись с «Росизо», лишился компетентного руководства, ведущих сотрудников и выставочных помещений. Интересных проектов ждать от него не стоит.

В участниках выставки заявлено 23 художника. Есть классики и знаменитости: Йоко Оно и Энди Уорхол – первые среди них. Есть знакомые постоянной публике смотров современного искусства – Феликс Гонзалес-Торрес и Борис Михайлов. Но, как бывает на выставках со скромным бюджетом, классики представлены скромно в отличие от художников молодых или местных. Так и здесь почти часовой «Поцелуй» Уорхола представлен в таком удручающем качестве, что проигрывает в зрительском внимании гламурным и многозначительно копирующим великое кино 60-х «Потерянным 2» Аниты Сиефф. К тому же источнику изящно припадает Эли Кортиньяс, используя кадр из «Сирены с «Миссисипи» Франсуа Трюффо, и слово Fin, наложенное на изображение идущей по снегу пары влюбленных, кажется, означает и конец той чувственной, волшебно пронизывающей повседневность любви, про которую и были сняты все фильмы нежнейшего из режиссеров.

Как ни странно, чувственное и даже сентиментальное сконцентрировано на выставке в разделе «Личное есть политическое». Кажется, это получилось помимо воли куратора, хотя странно было бы в ее крепости сомневаться. Но фотодневник «О войне и любви» Фуада Элкури, которого любимая покинула в день начала короткой Июльской войны 2007 г., сделан так трогательно, что разбираться в совпадениях военной и любовной лексики не хочется. Как и заниматься подобным анализом совершенно отчаянной, прямо бешеной, на пользованных простынях и полотенцах, работы Николая Олейникова «Я вскочил с постели в холодном поту, мне снилось, что восстание невозможно...».

С. Портер / Ведомости 1/10 С. Портер / Ведомости 2/10 С. Портер / Ведомости 3/10 С. Портер / Ведомости 4/10 С. Портер / Ведомости 5/10 С. Портер / Ведомости 6/10 С. Портер / Ведомости 7/10 С. Портер / Ведомости 8/10 С. Портер / Ведомости 9/10 С. Портер / Ведомости 10/10

В общем, вторая выставка большого, «междисциплинарного и межинституционального», амбициозного («затрагивает актуальные мировоззренческие проблемы, демонстрирует последний срез дискуссий в области гуманитарного знания» и т. п.) проекта «Удел человеческий» Виктора Мизиано получилась не только воспитательно-образовательной, но и чрезвычайно симпатичной. Хотя и не без помарок, в основном технических – прежде всего в качестве показанного видео и его трансляции. Но, видимо, сама тема не позволила анализу и теории подавить непосредственность чувства.-

До 8 января