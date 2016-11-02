Аукционный дом Sotheby's показал топ-лоты осенних торгов

Выставка топ-лотов Sotheby’s будет открыта для публики только один день, но она интересна не только для потенциальных покупателей, а как событие художественной жизни. Как обычно для таких показов, на ней представлены разные сегменты рынка. В разделе старого искусства обращают на себя внимание две небольшие, но очень в стиле рококо картины Жан-Оноре Фрагонара ($1,5–2 млн). В русской классике присутствуют неизменные Иван Айвазовский (марина «Побережье Ялты» оценена в 300 000–500 000 фунтов стерлингов) и Иван Похитонов с дневным и ночным пейзажами, оцененными в $200 000–300 000. Но много и неожиданного.

Прежде всего это объявленная событием «Конструкция № 95» Александра Родченко. Сотрудники аукционного дома считают ее значимым для художника произведением с исключительно ясным провенансом, картина хранилась в частном собрании 20 лет и была показана в 2009 г. на выставке Родченко и Любови Поповой в «Tейт модерн». Если на русских торгах в Лондоне 29 ноября холст будет продан в пределах первоначальной оценки в 2,5–3,5 млн фунтов, то установит рекорд аукционных продаж художника, намного превышающий прежний в 420 фунтов. Из того же собрания, что и Родченко, рисунок для ткани Варвары Степановой, по словам старшего специалиста по русскому искусству Франсес Асквит, он был когда-то подарен владельцу наследником Родченко и Степановой, а теперь оценен в 12 000–18 000 фунтов. Неназванный владелец выставил на продажу также супрематический коллаж Ильи Чашника (100 000–150 000 фунтов) и даже рисунок с черным квадратом Малевича, который в Москву, правда, не привезли. Выставлены на торги и работы художников нон-конформистов из известной коллекции семьи Бар-Гера, где самый дорогой лот – «Белый приемник на белом фоне» Владимира Вайсберга (60 000–80 000 фунтов).

Отвечая на вопросы «Ведомостей», Джо Викери, международный директор отдела русского искусства Sotheby’s, рассказала, что видит смысл в московских выставках и что вопреки слухам не все русские коллекционеры живут за границей. По ее словам, количество русских покупателей на торгах импрессионистами за 10 лет выросло на 40% и это свидетельствует о расширении круга их интересов; за пять лет аукционный дом продал русского искусства на $340 млн, а покупали его люди из 70 стран.

3 ноября