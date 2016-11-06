Бытовое устройство для измерения точности механических часов появилось в продаже

Устройство Frederique Constant Analytics крепится к часам и измеряет точность их хода в течение нескольких секунд

Frederique Constant создала прибор, с помощью которого можно самостоятельно измерять точность хода механических часов. Устройство Frederique Constant Analytics крепится на корпусе часов, а затем данные обрабатываются приложением SwissConnect Analytics App, работающим с платформами iOS и Android. Frederique Constant Analytics измеряет точность хода в течение нескольких секунд, с точностью не менее плюс-минус 0,2 сек/день. Результат измерения отправляется на смартфон и отображается в виде графика, который можно сохранить для дальнейшего использования. Кроме того, Analytics может записывать и сохранять долгое время измерения, например в течение нескольких часов, для анализа долгосрочной работы часов.

Действие Frederique Constant Analytics основано на подсчете частоты колебания колеса баланса. Новое устройство фиксирует вероятные отклонения, диагностику которых ранее могли проводить только часовщики.

Frederique Constant Устройство Frederique Constant Analytics 1/2 Frederique Constant Прибор уже доступен онлайн по цене 99 евро, в магазинах марки он появится в начале следующего года 2/2

Frederique Constant Analytics способно анализировать широкий диапазон частот, применяемый в механических часах разной конструкции, – от 2 до 5 Гц. Если владелец часов не знает частоту часов, функция автоопределения частоты доступна в приложении SwissConnect Analytics App.

В существующих торговых точках марки Frederique Constant Analytics появится в продаже в начале следующего года. Онлайн оно доступно уже сейчас. Стоимость прибора — 99 евро.