Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов нашел новых звезд

Нынешний конкурс – возрожденный наследник всесоюзного. Но для тех, кто когда-то привык раз в четыре года ходить в Зал Чайковского, куда собирали лучших танцовщиков со всей страны, много непривычного и непонятного, хотя жюри, как и 30 лет назад, возглавляет Юрий Григорович, а патронирует мероприятие Министерство культуры. Теперь у конкурса расширились специальности – появились не только хореографы, но также исполнители современной хореографии и характерного танца, лучших среди них отбирали три предыдущих года. Финальный год цикла, предшествующий Московскому международному балетному конкурсу, отдан «классикам» – лауреатам всероссийского предоставляется право выступать на международном (он пройдет в Большом театре) без предварительного отбора.

Первый тур теперь проходит по видеозаписям. Во второй тур пропустили 60 человек – примерно поровну из старшей и младшей групп. Двадцать из них стали в итоге лауреатами. Если бы не три дня, проведенных на просмотрах в Театре Сац, можно было бы решить, что классический балет переживает невиданный подъем и наконец открыта масса новых талантов.

Григорович наградит Московский международный конкурс, отбор к которому осуществлялся на всероссийском, пройдет в июне 2017 г. в Большом театре. Он проводится с 1969 г., среди его лауреатов – Михаил Барышников, Людмила Семеняка, Надежда Павлова, Ирек Мухамедов, Нина Ананиашвили, Полина Семионова, Наталья Осипова, Екатерина Крысанова, Иван Васильев.

Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что жюри проявило странную щедрость: даже в финальный тур просочились участники, которым пока лучше танцевать лишь перед своими педагогами. Не вызывает вопросов только список лауреатов-мужчин в младшей группе: там стройной группой выступили воспитанники Московской академии хореографии, в итоге поделившие награды между собой. Третья премия досталась третьекурснику Григорию Иконникову, преодолевшему каверзы и «Пахиты» Петипа, и бурнонвилевского «Фестиваля цветов в Дженцано», и революционного «Пламени Парижа» Вайнонена. Вторую премию получил Илья Владимиров, с сентября уже работающий в Большом театре, – один из немногих на конкурсе, чьи выступления были не только технически точны, но и обладали профессиональной культурой. А первая премия досталась второкурснику Денису Захарову, чувствующему стилистическую разницу между Коленом из «Тщетной предосторожности» и графом Вишенкой из «Чиполлино». Высокий рост, удлиненные пропорции, хорошая академическая выучка (награду за лучшую педагогическую работу получил его учитель Денис Медведев) могут со временем привести его на пустующий трон московских принцев. Среди девушек профессиональной культурой запомнилась пермская третьекурсница Анна Григорьева, которой досталась только третья премия.

Сарыал Афанасьев из Якутска, давно путешествующий по конкурсам, отточил свои вариации до золотого блеска. Овладел ли он при этом стилем академического балета, теперь можно увидеть в Театре Станиславского и Немировича-Данченко. В формате спектаклей интересно было бы рассмотреть и Алину Каичеву из «Кремлевского балета» (вторая премия). Открытием же конкурса, вероятно, можно признать пару из Театра Сац – Анну Маркову (первая премия) и Ивана Титова (вторая). В «Жизели» на втором туре красота их длинных линий, редкое в современном балете искусство дуэтного танца и романтическая недоговоренность произвели, вероятно, сильное впечатление на жюри, если оно предпочло не заметить, как в финале пара не смогла победить технически и стилистически коварное Классическое па-де-де на музыку Обера.

Впрочем, на конкурсах любимцы рождаются не только благодаря победам, но порой и благодаря провалам. А сам Всероссийский конкурс может выжить только с помощью новых больших открытий. Его организация (скудость информации, проведение в самое неудачное время, когда театрам трудно отпустить артистов, в самом неудобном театре Москвы, ужасное качество фонограмм) оставляет подозрение, что он мало кому нужен.