Менеджмент Richemont Group отправлен в отставку

Инициированные Рупертом кадровые перестановки в Richemont – самые масштабные в группе с 2010 г.

Cтолкнувшись со значительным падением продаж и прибыли, производитель предметов роскоши Richemont Group, владеющий марками Cartier, Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin, Lancel и др., радикально меняет структуру управления. 31 марта 2017 г. компанию покинет нынешний генеральный директор Richemont 64-летний Ришар Лепо, 31 июля 2017 г. – финансовый директор 56-летний Гэри Саадж (эту позицию займент нынешний заместитель финансового директора Буркхарт Грунд). Внутри Richemont будут сформированы два подразделения: ювелирно-часовое, которое возглавит нынешний гендиректор марки IWC 51-летний Джордж Керн (также он будет отвечать за маркетинг и интернет-бизнес), и «прочие бизнесы» (марки Alfred Dunhill, Chloe, Lancel, Montblanc и др.), которое возглавит нынешний генеральный директор Montblanc Жером Ламбер (47 лет). Из совета директоров Compagnie Financière Richemont после годового собрания акционеров компании в 2017 г. будут выведены восемь человек, в него номинируются четверо новых членов – помимо Грунда, Керна и Ламбера это нынешний гендиректор марки Van Cleef & Arpels Николя Бо. Владелец контрольного пакета акций Richemont Йоханн Руперт остается председателем совета директоров группы.

В официальном сообщении Richemont приведены слова Йоханна Руперта, который не скрывает, что у группы тяжелые времена. Кардинальные кадровые изменения должны укрепить позиции Richemont на меняющемся рынке, подчеркивает Руперт. Еще одна глобальная задача, которую будет решать новое руководство, — усиление интернет-продаж и в целом интернет-присутствия марок Richemont.

Одновременно с объявлением о кадровых перестановках Richemont опубликовала неаудированную отчетность за первое полугодие, закончившееся 30 сентября 2016 г.: продажи упали на 13% по текущему обменному курсу до 5,086 млрд евро, операционная прибыль рухнула на 43% до 798 млн евро.

После сделанных заявлений котировки Richemont на Цюрихской бирже в пятницу 4 ноября выросли на 9,4%.

Инициированные Рупертом кадровые перестановки в Richemont – самые масштабные в группе с 2010 г., когда основной владелец сам занял пост гендиректора группы, чтобы лично участвовать в стабилизации Richemont, пострадавшей от мирового финансового кризиса. С тех пор Руперт несколько раз менял гендиректоров Richemont: после него этот пост занимали Бернар Форнас и Ришар Лепо.

«Один человек не может нести ответственность [за всю группу, объединяющую несколько десятков брендов], это нечестно, – цитирует Bloomberg Руперта. – У нас никогда больше не будет подобного гендиректора. Теперь пришло время посмотреть на другое поколение».

Уходящие из совета директоров менеджеры (а среди них – три бывших гендиректора группы, лорд Ренвик и герцог Веллингтон) не расстаются окончательно с Richemont. Часть из них войдут в создаваемый Международный консультативный совет, задачей которого станет помощь совету директоров Richemont, остальные останутся в компании в статусе старших советников руководства.

По данным Bloomberg, сильнее всего продажи марок Richemont падают в Европе и в Японии, продажи в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые дают группе 35%, упали на 8%. «Часы по-прежнему остаются зоной боли», – цитирует агентство аналитика Sanford C. Bernstein Марио Ортелли.