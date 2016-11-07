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Breguet создала часы, посвященные Марии-Антуанетте

Модели Classique Rose de la Reine и Desir de la Reine Special доступны только по индивидуальному заказу
Вариации часов, посвященных Марии-Антуанетте, созданы к открытию выставки о французской королеве
Вариации часов, посвященных Марии-Антуанетте, созданы к открытию выставки о французской королеве
Breguet

Breguet создала две модели часов, посвященные французской королеве Марии-Антуанетте: дневные Breguet Classique Rose de la Reine и ювелирные Breguet Desir de la Reine Special.

Основа циферблата Classique Rose de la Reine 9075 выполнена в технике «горячая эмаль», которая заключается в последовательном наложении различных слоев эмалевой пудры. При этом для передачи каждого отдельного цвета, оттенка или теневого тона используется пудра разного типа. Чтобы закрепить рисунок, после нанесения каждого слоя циферблат помещают в специальную печь при температуре 800 градусов. Такая техника наложения цветов «слоями» ранее применялась при декорировании старинных моделей часов Breguet.

Часы Desir de la Reine Special украшены бриллиантами и розовыми сапфирами.

Обе модели существуют в единственном экземпляре и доступны только по индивидуальному заказу. В Москве сейчас представлен аналог модели Classique Rose de la Reine - часы Breguet Classique Exlusive, с рисунком на циферблате, выполненным в той же технике последовательного наложения слоев эмалевой пудры. Их стоимость составляет 5,8 млн руб.

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Модель Breguet Desir de la Reine Special
Breguet
Модель Breguet Desir de la Reine Special
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Модель Breguet Classique Rose de la Reine 9075
Breguet
Модель Breguet Classique Rose de la Reine 9075
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Карманные часы Breguet, созданные по заказу Марии-Антуанетты
Breguet
Карманные часы Breguet, созданные по заказу Марии-Антуанетты
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Часы оснащены вечным календарём, термометром, запасом хода, минутным репетиром и индикатором солнечного времени
Breguet
Часы оснащены вечным календарём, термометром, запасом хода, минутным репетиром и индикатором солнечного времени
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Эта модель стала самыми сложными часами своего времени, она совмещала все существовавшие тогда усложнения
Breguet
Эта модель стала самыми сложными часами своего времени, она совмещала все существовавшие тогда усложнения
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Выставка «Мария-Антуанетта, королева Версаля» в токийской галерее Mori открыта до 26 февраля 2017 г.
Breguet
Выставка «Мария-Антуанетта, королева Версаля» в токийской галерее Mori открыта до 26 февраля 2017 г.
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Часы созданы к открытию выставки «Мария-Антуанетта, королева Версаля», которая проходит в Токио в художественной галерее Mori до 26 февраля 2017 г. На выставке представлены более 150 предметов, так или иначе связанных с королевой, от произведений искусства до мебели и предметов повседневного быта. В том числе собрание включает уникальные карманные часы Breguet, созданные основателем марки Абрахамом-Луи Бреге и его наследниками по заказу королевы. Бреге получил заказ королевы в 1783 г., но работа была закончена только в 1827 г., когда ни Марии-Антуанетты, ни самого Бреге уже не было в живых. С 2007 г. часы стали частью собрания Музея Breguet.

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