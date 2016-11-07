Breguet создала часы, посвященные Марии-Антуанетте

Breguet создала две модели часов, посвященные французской королеве Марии-Антуанетте: дневные Breguet Classique Rose de la Reine и ювелирные Breguet Desir de la Reine Special.

Основа циферблата Classique Rose de la Reine 9075 выполнена в технике «горячая эмаль», которая заключается в последовательном наложении различных слоев эмалевой пудры. При этом для передачи каждого отдельного цвета, оттенка или теневого тона используется пудра разного типа. Чтобы закрепить рисунок, после нанесения каждого слоя циферблат помещают в специальную печь при температуре 800 градусов. Такая техника наложения цветов «слоями» ранее применялась при декорировании старинных моделей часов Breguet.

Часы Desir de la Reine Special украшены бриллиантами и розовыми сапфирами.

Обе модели существуют в единственном экземпляре и доступны только по индивидуальному заказу. В Москве сейчас представлен аналог модели Classique Rose de la Reine - часы Breguet Classique Exlusive, с рисунком на циферблате, выполненным в той же технике последовательного наложения слоев эмалевой пудры. Их стоимость составляет 5,8 млн руб.

Breguet Модель Breguet Desir de la Reine Special 1/6 Breguet Модель Breguet Classique Rose de la Reine 9075 2/6 Breguet Карманные часы Breguet, созданные по заказу Марии-Антуанетты 3/6 Breguet Часы оснащены вечным календарём, термометром, запасом хода, минутным репетиром и индикатором солнечного времени 4/6 Breguet Эта модель стала самыми сложными часами своего времени, она совмещала все существовавшие тогда усложнения 5/6 Breguet Выставка «Мария-Антуанетта, королева Версаля» в токийской галерее Mori открыта до 26 февраля 2017 г. 6/6

Часы созданы к открытию выставки «Мария-Антуанетта, королева Версаля», которая проходит в Токио в художественной галерее Mori до 26 февраля 2017 г. На выставке представлены более 150 предметов, так или иначе связанных с королевой, от произведений искусства до мебели и предметов повседневного быта. В том числе собрание включает уникальные карманные часы Breguet, созданные основателем марки Абрахамом-Луи Бреге и его наследниками по заказу королевы. Бреге получил заказ королевы в 1783 г., но работа была закончена только в 1827 г., когда ни Марии-Антуанетты, ни самого Бреге уже не было в живых. С 2007 г. часы стали частью собрания Музея Breguet.