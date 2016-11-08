«Доктор Стрэндж» ожидаемо возглавил американскую прокатную десятку

На главном – американском – рынке Disney и Marvel не стали выпускать фильм о маге-нейрохирурге сначала в ограниченный прокат (как сделали, например, в России). Стартовав сразу в 3882 кинотеатрах, «Доктор Стрэндж» собрал $84,9 млн. Это 10-й результат среди фильмов «Киновселенной Marvel» – чуть меньше, чем было у второго «Тора», единственного, кроме «Стрэнджа», марвеловского фильма, вышедшего в ноябре. Если сравнивать с другими комиксами Marvel, в которых супергерои выступают не в командном, а в одиночном зачете, «Доктор Стрэндж» заметно обошел дебюты Капитана Америки и Тора – эти суперпарни начали экранную карьеру с $65 млн и $66 млн соответственно. Еще слабее дебютировали Человек-муравей ($57 млн) и Халк ($55,4 млн). Успешнее доктора Стрэнджа был только Железный человек, чье первое появление на экране в 2008 г. принесло Marvel $98,6 млн. Итоговый результат зависит от динамики сборов: если она будет как у второго «Тора», «Доктор Стрэндж» закончит национальный прокат с кассой примерно в $205 млн, а если как у «Человека-муравья», то может заработать до $270 млн. Картину хорошо приняли и критики, и публика – премьерная аудитория выставила «Доктору Стрэнджу» оценку А по шкале CinemaScore.

На второй позиции стартовали анимационные «Тролли» ($45,6 млн), обогнав «Снупи и мелочь пузатую в кино», которые принесли в этот же уикенд год назад $44,2 млн.

Третий большой релиз недели – военная драма Мэла Гибсона «По соображениям совести» о первом в американской истории отказнике от службы в армии по идейным причинам. Картина стартовала на третьей позиции, собрала за уикенд $14,75 млн и заслужила оценку А от аудитории, причем люди старше 50 лет ставили даже А+.

По материалам boxofficemojo.com