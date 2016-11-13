Эльвира Набиуллина и Герман Греф стали героями романа Булгакова

Статья опубликована в № 4202 от 14.11.2016 под заголовком: На слух и на глаз

Два дня с перерывом на ночь избранные актеры, политики, спортсмены и даже особо талантливые интернет-пользователи – более 500 человек из восьми городов России и Израиля (родины Иешуа Га-Ноцри) – читали роман вслух, а все остальные наблюдали зрелище онлайн.

До этого знаменитости уже читали на весь мир «Анну Каренину», а произведения Чехова даже декламировали по ролям. На этот раз организаторы не стали надеяться на воображение зрителей, а сами телепортировали чтецов проекта в центр мистического булгаковского мира, разбавив привычную читку текста виртуальными иллюстрациями.

Для этого один из павильонов киноконцерна «Мосфильм» и остальные площадки от Москвы до Владивостока (даже станцию метро «Сокол») оборудовали хромакеем, зеленым экраном, на который проецировали медитативные картинки. На его фоне и размещали чтецов, каждому на чтение фрагмента отводилось две минуты. Творческая группа Андрея Болтенко (режиссера трансляции открытия Олимпиады в Сочи) вдохновлялась фантастическими образами произведения, однако по большей части проекция состояла из фотографий зданий и панорам.

Центральную сцену романа – бал сатаны – записали в декорациях «нехорошей квартиры», воссозданной на «Мосфильме». Актеры Театра-студии Олега Табакова разыграли ее на видео 360°, так что зрители могли менять угол обзора и наблюдать за тем, что происходит на площадке с любого ракурса, как будто бы сами угодили в роман.

Приглашение на бал сатаны получили такие высокопоставленные чтецы, как пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и министр культуры Владимир Мединский, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и президент «Сбербанка России» Герман Греф. Открывал чтения ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, который в спектакле МХТ им. Чехова играет Берлиоза.