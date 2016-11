Трамп подпортил «Южный парк»

«О Боже!» – только и смогли выдохнуть создатели анимационного шоу. Вышедшая под этим названием седьмая серия 20-го сезона оказалась фактически запоротой: сценарий пришлось кромсать в пожарном порядке – такого исхода голосования в мире «Южного парка» никто не ожидал. Шутить планировалось над Биллом Клинтоном: серия должна была называться «Самый первый джентльмен» (The Very First Gentleman) – по аналогии с «первой леди».

Конечно, к выборам в «Южном парке» готовились с начала сезона. Президентская кампания стала одним из центральных сюжетов сериала. Авторы шоу Трей Паркер и Мэтт Стоун едко прошлись по обоим кандидатам, которые, как и в 2004 г., когда Америка выбирала между Джорджем Бушем-мл. и Джоном Керри, получили прозвища Гигантская клизма – Giant Douche и Сэндвич с дерьмом – Turd Sandwich. (Суть выборов, как тогда же заметил один из персонажей, в том, чтобы научиться предпочитать кого-то из этих двоих, потому что только такие и могут достичь успеха в политике.) На этот раз Дерьмовым сэндвичем была назначена Хиллари Клинтон, а Клизмой – мистер Гаррисон, учитель начальной школы городка Южный парк, самый скользкий, циничный и абсурдный персонаж сериала. За прошедшие сезоны он был мужчиной и женщиной (дважды сменив пол), скрытым и открытым гомосексуалом, лесбиянкой, отшельником, защитником прав меньшинств и их противником и т. д.

И вот теперь он Дональд Трамп. Хотя, в отличие от анимационной Хиллари Клинтон, совершенно не похож на прототипа. А учитывая прошлое мистера Гаррисона, можно сказать, что в каком-то смысле он все-таки первая женщина – президент США. Неожиданный поворот для любителей аргумента «все неоднозначно».

Без цензуры «Южный парк» (South Park) – второй (после «Симпсонов») по продолжительности американский мультсериал. Выходит на кабельном канале Comedy Central с 1997 г. Сюжет строится вокруг нескольких детей из начальной школы, но тематика сериала не детская: это одно из главных сатирических шоу, оперативно реагирующее на самые острые и актуальные общественные темы.

Восхождение на политический олимп мистер Гаррисон начал еще в прошлом году, когда резко выступил против нелегальных мигрантов и сочинил песню «Что стало с моей страной?» – не заметить сатиру на Трампа было невозможно. Но вся предвыборная интрига нового сезона строилась на том, что больше всего на свете Клизма боялся выиграть выборы, потому что совершенно не знал, что делать дальше. Глядя на свой растущий рейтинг, он причитал: «О Божечки!» И старался предстать перед избирателями в самом омерзительном виде. Признавался в полной некомпетентности, оскорблял женщин и мусульман. Но рейтинг только рос. На дебатах бессмысленная Хиллари, подученная советниками, на каждое саморазоблачение сексиста, расиста и жлоба твердила: «Не верьте ему!» А народ радовался, что наконец-то кандидат в президенты говорит то, что думает. Но главным секретом успеха Гаррисона-Трампа оказалась ностальгия.

Мишень создателей «Южного парка» – трамповский лозунг Make America Great Again! Мысль о вредоносности мифологизации прошлого и всевозможных «перезагрузок» породила лучшие шутки 20-го сезона. Во-первых, историю о том, как продюсер Джей Джей Абрамс по просьбе общественности перезагрузил американский гимн (не изменив в нем ничего, но предварив исполнение словами, исключающими любую возможность выражения протеста: «Из уважения вы можете встать, сесть или преклонить колени»). Во-вторых, блистательный сюжет с ягодами-вспоминашками, на которые дружно подсели американцы. Ты их ешь, а они пищат: «Помнишь 80-е? Помнишь Чубакку?» А потом, когда избиратель уже размяк: «Помнишь, как раньше было меньше мигрантов?» В последней перед выборами серии мистер Гаррисон в панике пытается избавиться от вспоминашек, но проклятые ягоды, с виду похожие на обычный виноград, невозможно убить ничем. К тому же смысла в этом не много, потому что уже слишком поздно.

Очевидно, что вспоминашками объелась не только Америка. Но у Америки, по крайней мере, есть «Южный парк», создатели и зрители которого пытаются понять, когда и что пошло не так. Неужели когда нам понравились новые «Звездные войны»? О Боже!