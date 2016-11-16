Фильм по сценарию Джоан Роулинг «Фантастические твари и где они обитают» выходит в прокат

Хочу такой же чемодан. В нем можно жить, возделывать свой сад, выращивать драконов, нюхлей, покемонов, живоглотов, василисков, брандашмыгов, снусмумриков, ухогорлоносиков, невидимых кроликов и упырей-хохотунов. Фантастических тварей из нового фильма проще придумать за пару минут самому, чем запомнить: напихивая их в чемодан, Джоан Роулинг вряд ли сверялась хотя бы с «Книгой вымышленных существ» Борхеса, подробно описывающей историю, характер и свойства мифических животных. Большинство созданий Роулинг стремительны как вжик, а их повадки столь же прихотливы, сколь случайны. Рассматривать каждого в отдельности у зрителя просто нет времени, а жаль: по большей части они забавны, шаловливы и милы. Но Роулинг и режиссеру Дэвиду Йейтсу надо еще рассказать историю и дать героям подраться на волшебных палочках. Ведь «Фантастические твари» возвращают нас в мир поттерианы, перенеся действие на 70 лет назад и сменив Лондон на Нью-Йорк. Джоан Роулинг говорит, что новый фильм – не предыстория «Гарри Поттера», а расширение волшебной вселенной. Рассказ о хрестоматийной для учеников Хогвартса книге. Точнее, о ее авторе.

В 1926 г. на американскую землю ступает эксцентричный англичанин Ньют Скамандер (уже слегка заштамповавшийся в обаятельной чудаковатости Эдди Редмейн). Походка его развинчена, в глазах ироничный блеск, в руке – потрепанный чемодан, а в чемодане полно неведомых зверушек, которые, конечно, разбегутся, чтобы герои их весело ловили, но это лишь одна из сюжетных линий.

Второй чемодан такой же, как у Ньюта, только с плюшками: он принадлежит добродушному толстяку Якобу Ковальски (Дэн Фоглер), мечтавшему открыть собственную пекарню, но случайно увидевшему нюхля. Чемоданы, конечно, должны перепутать, но это мелочь на фоне событий, захлестнувших Нью-Йорк.

Пристройка «Фантастические твари и где они обитают» – начало новой пятисерийной франшизы. Это слово, как «сиквел» и «приквел», российская публика уже выучила. Теперь придется запомнить и термин «спин-офф», который используется для сюжетов, являющихся производными популярных историй и эксплуатирующих их отдельные детали или персонажей. Вслед за «Фантастическими тварями», пристроенными компанией Warner Bros. к эпопее про Гарри Поттера, нас ожидает (уже через месяц) спин-офф «Звездных войн» под названием «Изгой-один. Звездные войны: Истории».

Неведомая сила крушит дома и вспарывает улицы с таким неистовством, что это уже нельзя списать на плановый снос и благоустройство по просьбам горожан. Американское управление магических дел едва успевает внушать пострадавшим версии о взрывах бытового газа. Равновесие между обычным и волшебным мирами вот-вот нарушится, и люди узнают о существовании чародеев. Активисты под предводительством фанатички Мэри Лу (Саманта Мортон) собирают митинги и раздают листовки с призывами к охоте на ведьм. Тьма сгущается.

Но даже в это непростое для волшебников время возможны романтические встречи, ломающие социальные барьеры и стирающие границы между мирами. Защитник прав фантастических животных Ньют Скамандер сближается с сотрудницей магической спецслужбы Тиной Гольдштейн (Кэтрин Уотерстон), а простодушный кондитер Ковальски очаровывает ее сестру-телепатку Куини (Элисон Судол).

В «Фантастических тварях» удачно выдержан баланс веселья и мрачности: с одной стороны – регулярная ловля слонопотамов и засовывание их обратно в чемодан, с другой – теракты неизвестных темных сил, мрачный фанатизм активистов и интриги в волшебном департаменте, где один из высших чинов (Колин Фаррел) явно преследует свой интерес. В мире магов, естественно, те же проблемы, что в мире людей, и новая история Джоан Роулинг настолько же сказка, насколько сатира.

Но вакханалия спецэффектов поминутно грозит превратить волшебный зоопарк в зубодробительный супергеройский комикс, где очень быстро перестаешь понимать, кто кого и каким магическим предметом ухлопал. Персонажи летают по экрану одуревшими мухами и тычут друг в друга палочками, лечурки с пушишками в ужасе прячутся в монтажные стыки, а прыткий нюхль усвистывает за кадр, так и не дав себя погладить.

В прокате с 17 ноября