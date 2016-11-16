Фестиваль «Context. Диана Вишнева» открылся гала-концертом

Фестиваль Дианы Вишневой проходит в Москве в четвертый раз и не теряет интригующего заряда. В нем участвуют звезды и темные лошадки, танцевальные экстремальщики и авангардисты с полувековым опытом – имя балерины служит гарантом качества и художественной весомости их поисков. Именно на него в первую очередь и реагирует публика, среди которой почти нет профессиональных балетоманов, традиционно заполняющих театральные залы, и студентов – главных потребителей нового искусства во всем мире, а манифестам антибуржуазности благоговейно внимают владельцы заводов-бирж-пароходов. При этом Вишнева неизменно представляет собственную премьеру, устанавливая профессиональную планку на своем уровне.

Статус фестиваля растет с каждым годом, и на этот раз гала-концерт открытия прошел в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко. Программа включила всех гостей. Легендарный Ballet Bejart Lausanne позволил предаться ностальгии о своем мэтре, без которого существует уже девять лет, благодаря дуэту из его спектакля о Вене и показал постановку нынешнего худрука Жиля Романа «Цвет блюз», тоже отсылающую к бежаровскому стилю. Сразу два номера достались швейцарскому Танцевальному театру Люцерна, впервые выступающему в России. Имеет смысл запомнить имя одного из его резидент-хореографов и танцовщиков – Дора Мамалиа, который выступил с расслабленным, но искусным «Соло chaMOODim». Еще одни дебютанты – труппа Lines Алонсо Кинга из Сан-Франциско эффектно смотрелась в балетике на музыку Двойного скрипичного концерта Баха, одновременно напоминая о великом «Кончерто барокко» на эту же музыку и стремясь избежать соревнования, создав совершенно иную композицию и использовав другие средства выразительности, отсылающие скорее к эстетике картин Александра Дейнеки, чем к совершенству античного искусства, которым вдохновлялся Баланчин.

Большой мастер-класс Фестиваль Дианы Вишневой соединяет не только танцевальные спектакли разных стилей. Он включает обширную программу документальных фильмов, посвященных танцу, мастер-классы и лекции. Одним из главных событий становится конкурс молодых хореографов, победитель которого получает стажировку в Европе.

Сама Диана Вишнева в дуэте с Орели Дюпон (в этом сезоне французская этуаль возглавила балет Opera de Paris) показала «Болеро» Охада Нахарина. Это первая для петербурженки встреча с танцем гага, которой благодаря израильтянину одержим весь мир. Сам Нахарин отказывается считать свое детище стилем в хореографии или разновидностью танцевальной техники – он требует погружения в нее, как в параллельную реальность. Гагу с ее проповедью осмысленности физического движения, идеей гармонизации танцовщика и его тела, соединения тела и духа скорее можно назвать стилем мышления, и танцовщики его компании Batsheva выглядят настоящими миссионерами. Вишнева и Дюпон с истовостью стремились стать частью этой идеи.

Но наверняка много лет спустя нынешний фестиваль будет вспоминаться в первую очередь представленной на нем постановкой Матса Эка. Великий швед объявил об окончании своей карьеры и отзыве всех своих спектаклей. «Топор», вероятно, – одна из последних театральных встреч с ним и его постоянной музой Аной Лагуной. Соединив равномерные движения топора, колющего дрова, и почти бытовой семенящий шаг, подпрыжки, приседания и всего несколько поддержек, Эк создал притчу о драгоценности жизни и каждого ее мгновения, о нежности, сочувствии, разъединении и понимании. Пятнадцать минут обыденности благодаря Эку, Лагуне и Ивану Ауцели обрели абсолют притчи. Даже ради одного такого балета стоит посвятить ему всю жизнь.