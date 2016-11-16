Под какую музыку лучше дегустировать шампанское

Krug Chef Table – глобальный проект марки, принадлежащей холдингу LVMH, добрался до России. В рамках этого проекта ведущие повара мира (например, Ги Савуа) создают блюда, сопровождением к которым может служить шампанское Krug.

В Москве поваром-амбассадором Krug стал Франческо Пистаккио, шеф-метрдотель ресторана Buono, расположенного в отеле «Рэдиссон Ройал, Москва». Пистаккио представил сет-меню из четырех блюд, создающих пару трем кюве Krug. Эта марка знаменита ферментацией вин в дубовых бочках и длительной выдержкой их на осадке, в результате чего получаются мощные гастрономические вина, способные выступать не только в роли аперитива, но и полноценного сопровождения для трапезы. Даже базовое шампанское Krug Grand Cuvée выдерживается на осадке целых семь лет, в его состав входит 183 разных вина (вино с каждого виноградника Krug выдерживает в отдельной емкости), самый молодой урожай, входящий в состав нынешнего ассамбляжа Grand Cuvée – 2007 г., самый старый – 1990 г. В Grand Cuvée традиционно используются все три основных винограда Шампани – пино нуар, шардонне и пино менье (приблизительно по 1/3 каждого).

Buono В ресторане Buono появилось сет-меню из четырех блюд, создающих пару трем кюве Krug 1/3 Buono Блюда из специального сет-меню - ризотто с кремом из лангустина 2/3 Buono Неаполитанский пирог с рикоттой и английским соусом 3/3

Итальянец Пистаккио оговаривается, что для французского шампанского он приготовил «итальянский» ужин. На закуску – рулет из сибаса, фаршированный тигровой креветкой с пюре из лука порея и фенхеля. Затем – ризотто с кремом из лангустина (без сливок). Перед основным блюдом – молочной телятине на кости с фламбированными шампиньонами и пюре «Дюксель» – предлагается гранита из розового грейпфрута (и сет можно заказывать уже ради нее одной). На десерт – очень интересная неаполитанская пастьера с перловкой, рикоттой и английским соусом. Стоимость сета с бокалом Krug Grand Cuvée – 6500 руб. К ризотто и телятине рекомендуются соответственно Krug Vintage 2002 и Krug Vintage 2003, в Buono обещают предлагать их по бокалам по «специальной» цене.

Krug Chef Table - инициатива не только гастрономическая, но и музыкальная: гостям предлагается дегустировать под музыкальный аккомпанемент специально подобранных произведений. На московской премьере Krug Chef Table гостям аккомпанировал Дмитрий Маликов, исполнивший на фортепиано «Ласточки», «Душа наполнена» и «Ночь в Мадриде» – соответственно, для Krug Grand Cuvée, Vintage 2002 и Vintage 2003. А глобальным певцом Krug выступает американский джазовый певец, обладатель Grammy Грегори Портер. Который, продегустировав несколько образцов Krug, остановил свой выбор на Grande Cuvée: «Энергия шампанского напомнила мне мою песню Liquid Spirit. Это песня о страсти, эмоциях и творчестве. Такая же энергетика исходит и от содержимого этой бутылки. Для меня это главный хит!»