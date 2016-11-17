Руководство Зальцбургского фестиваля представило в Москве летнюю программу 2017 года

Москва стала одной из столиц в маршруте от Вены до Пекина, по которому следуют давний президент Зальцбургского фестиваля Хельга Рабл-Штадлер и его новый артистический директор Маркус Хинтерхойзер. Подобные турне предпринимали и прежние зальцбургские руководители, ведь даже самый знаменитый музыкально-театральный фестиваль мира нуждается в расширении круга зрителей и партнеров – хотя, казалось бы, бюджет (в этом году – 61,69 млн евро) не оставляет желать лучшего, а количественные показатели – 195 представлений в жанре оперы, драмы и концерта, на которые предполагается продать в общей сложности 222 500 билетов, могут соперничать только с блеском представленных в афише имен, среди которых в этом году, как всегда, много артистов русской школы, в том числе Марис Янсонс, Владимир Юровский, Григорий Соколов и Даниил Трифонов.

Объяснение в любви к русской исполнительской школе, а также русской литературе стало одним из лейтмотивов московского выступления Маркуса Хинтерхойзера. Интендант-музыкант, которого ждали несколько лет, приступил к делу не только с именем Жерара Мортье на устах, но и с декларацией в его духе: искусство находится в диалоге с политической ситуацией. Темой фестиваля 2017 г. станет власть в разных ее – по большей части губительных для человека – проявлениях, а лепту в дискуссию на эту тему внесут постановки «Воццека» Берга (режиссер Уильям Кентридж), «Леди Макбет Мценского уезда» Шостаковича (Андреас Кригенбург), «Аиды» Верди (дебютант в опере Ширин Нешат представит взгляд на египетский сюжет с Востока, героев споют Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов), а также «Ариоданта» Генделя, всех трех опер Монтеверди, «Лира» Ариберта Раймана, и это не считая умно задуманных концертных циклов, где одной из центральных фигур станет Шостакович.

Открывает фестиваль Теодор Курентзис с пермским хором и оркестром MusicAeterna. Это будет опера Моцарта «Милосердие Тита» (тоже о власти), ее ставит Питер Селларс: не исключено, Зальцбургу с этой работой повезет так же, как Перми повезло с «Королевой индейцев». Вместе с российскими артистами в Зальцбург приходят и российские партнеры: хлопотать за проект решилось образованное три года назад по образцу подобных обществ в США и других странах общество «Российские друзья Зальцбургского фестиваля», которое привлекло в партнеры компанию «Новатэк». Представитель последней Денис Соловьев рассказал на встрече, что газ в Австрию компания не поставляет. Стало быть, ее участие в проекте является не бизнес-планом, а бескорыстным жестом в поддержку искусства. Умение сочетать творческие и финансовые стратегии и есть то, что сделало Зальцбург фестивалем номер один. Несомненно, и Маркус Хинтерхойзер традиции не нарушит.