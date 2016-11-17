Культура
Статья опубликована в № 4206 от 18.11.2016 под заголовком: Просвещение и предупреждение

«Сумма биотехнологии», «Анатомия архитектуры» и «Появление героя» названы лучшими научно-популярными книгами года

Их авторы стали лауреатами премии Дмитрия Зимина «Просветитель»
Лучших авторов наградили в Клубе писателей ЦДЛ
Лучших авторов наградили в Клубе писателей ЦДЛ
Максим Стулов / Ведомости

Лауреата премии в специальной номинации «Просветитель просветителей» представил председатель жюри Давид Тименчик. В книге «Появление героя: Из истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX в.» Андрей Зорин рассказывает о становлении русского интеллигента как персонажа будущей великой литературы и как оппонента власти. Лауреат, профессор Оксфордского университета и Московской высшей школы социально-экономических наук, в видеообращении к гостям церемонии отметил, что ему особо дорого само слово «просвещение», напоминающее о том, что «мир сложен».

На премию традиционно претендуют совершенно разные книги: условно говоря, от детских иллюстрированных – до научных монографий, предназначенных скорее специалистам. Так, в этом году в финале столкнулись старейший автор культового журнала «Квант» Моисей Каганов («Физика глазами физика») и эксцентричный зоолог Владимир Динец, чья книга «Песни драконов» уже снискала популярность как бесстрашное признание в любви к науке как таковой. О разнице между «просвещением» и «популяризацией» устроители премии продолжают дискутировать из года в год. Возможно, когда-то появятся и другие премии за научно-популярные книги, которые учтут богатый опыт «Просветителя» и сделают более дробные номинации, разделив разные науки и разные типы книг.

Дмитрий Зимин
Основатель «Вымпелкома» и фонда «Династия»
Бороться с властью, чтобы инвестировать в мою страну, для меня неприемлемо
«Бороться с властью, чтобы инвестировать в мою страну, для меня неприемлемо»

На этот раз лучшим в номинации «Естественные и точные науки» был признан биолог Александр Панчин. Его дебютная книга «Сумма биотехнологии» (АСТ, Corpus, 2016) – занимательный и подробный рассказ «о генетически модифицированных организмах, их безопасности и методах создания». В заголовке книги молодого ученого обыгрывается название знаменитого философского трактата Станислава Лема «Сумма технологии». Насколько оправдан такой «замах», есть ли в этой работе философское зерно – об этом судить читателям. Во всяком случае, ее общественное значение уже очевидно. Азартное развенчание мифов вокруг генной инженерии автор постарался преподнести в доступной форме – ведь именно общественное мнение может повлиять на отмену государственного запрета на выращивание ГМО растений и животных. В своей ответной речи Александр Панчин посетовал на то, что сейчас, причем не только в России, больше внимания уделяется «пропаганде слепой веры, а не финансированию науки».

В номинации «Гуманитарные науки» лучшим был назван искусствовед Сергей Кавтарадзе. Его работа «Анатомия архитектуры. Семь книг о логике, форме и смысле» (Издательский дом Высшей школы экономики, 2015) призвана «помочь открыть мир прекрасных построек тем, кто умеет чувствовать красоту, но, по стечению обстоятельств, до сих пор не знаком с языком зодчества». Казалось бы, совершенно «мирное» пособие, объясняющее, как «работает» архитектура, также стало поводом для тревожных заявлений. «Архитектуру мы теряем» – так Сергей Кавтарадзе обобщил неудачную политику уничтожения исторических зданий, будь то XIX век или столь же ценный московский конструктивизм.

Учредитель премии Дмитрий Зимин объявил о специальном призе, предназначенном одному из финалистов прошлых лет. Награда досталась астроному, профессору матмеха СПбГУ Владимиру Решетникову за книгу «Почему небо темное. Как устроена Вселенная».

Премия «Просветитель» была учреждена в 2008 г. основателем и почетным президентом компании «Вымпелком» Дмитрием Зиминым и основанным им Фондом некоммерческих программ «Династия». С 2016 г. финансовую поддержку премии оказывает Zimin Foundation. Лауреаты в каждой из номинаций получили 700 000 руб., остальные финалисты – 100 000 руб. каждый. Денежные сертификаты на сумму 130 000 руб. получат издатели книг лауреатов – по условиям премии они смогут потратить их на продвижение книг на рынке. «Просветитель» также снабдит книгами региональные библиотеки.

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