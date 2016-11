Лоран Илер возглавит балет Театра имени Станиславского и Немировича-Данченко

Всю свою карьеру Илер, пожалуй, был единственным французским принцем своего поколения, чье право на трон в любом из классических спектаклей было неоспоримо. В то же время на него была поставлена центральная мужская партия радикальнейшего In the Middle Somewhat Elevated Уильяма Форсайта. Закончив танцевать, Илер стал заместителем худрука и главным репетитором парижской труппы, на этом посту его профессиональная репутация была безупречна. После прозвучавшего громом среди ясного неба назначения Бенжамена Мильпье он предпочел свободу странствующего приглашенного репетитора.

Многострадальная балетная труппа Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко в последние 10 лет меняла худруков как перчатки. После ухода Игоря Зеленского балет остался под присмотром Андрея Уварова, и никто не скрывал, что это временное решение. А новому директору театра Антону Гетману, с лета приступившему к реализации новой модели второго московского музыкального театра, нужны нестандартно мыслящие сотрудники.

В российских реалиях имя Лорана Илера выглядит вызовом: в современной истории только Начо Дуато был допущен к руководству российской труппой – петербургским Михайловским театром. Приглашение испанца было не более удачным, чем опыт европейских тренеров в футбольной сборной.

Для этуали Opera все остальные театры мира – по большому счету ссылка. Но театр Станиславского, даже в нынешнем потрепанном безвременьем виде, обладает многочисленной труппой, крепкой по европейским меркам классической выучкой, прекрасной сценой и богатым репертуаром. Ему необходим лидер, который вернет коллективу индивидуальность и ухоженность. А для Лорана Илера это может быть лучшая возможность самоутвердиться в глазах руководства Opera de Paris.