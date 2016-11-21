Фестиваль NET открылся спектаклем про завтра

Завтра не будет ничего (слово в конце строки в песне мрачнейшей русской регги-группы «Комитет охраны тепла» было другим, но пусть цитата будет цензурной). Британцы из Шеффилда, приехавшие в Москву с лаконичным стендапом «Праздники будущего», вроде бы настроены не так категорично. Завтра люди так размножатся, что будут стоять по всей планете, как в московском метро в час пик. Или завтра на земле останется всего пять человек, они поселятся на разных континентах и перестанут друг другу звонить. Или всех убьют микробы, на которых перестанут действовать антибиотики. Или будет найдена универсальная вакцина. Или будет большая война. Или будет много локальных войн на специально отведенных для этого территориях. Люди будут жить очень долго. Или совсем мало. Менять части тела в соответствии с профессией. Или пользоваться одним телом по очереди. И так далее час с небольшим.

Тригориным, Чеховым и Агузаровой может быть каждый На фестивале нового европейского театра NET есть не только театр. В Новом пространстве Театра наций на Страстном бульваре до 28 ноября с 16.00 до 21.00 можно бесплатно посмотреть мультимедийный перформанс «10 10 10» группы Anonymus – выпускников берлинской школы Баухаус. В большой темной комнате стоит двуспальная кровать с разбросанными книгами: «Преступление и наказание» Достоевского, «Набережная неисцелимых» Бродского, «Лолита» Набокова, «Алиса в Стране чудес» Кэрролла, «Волшебная гора» Томаса Манна, «Орландо» Вирджинии Вульф, «Америка» Франца Кафки, «Тропик Рака» Генри Миллера и «Люди в отеле» Вики Баум. На девяти больших мониторах – условные 10-минутные экранизации этих сюжетов, снятые в одном и том же гостиничном номере. Десятая история – дописанный Anonymus эпизод-послесловие к чеховской «Чайке» с участием Заречной, Треплева, Тригорина, Аркадиной, а также самого Чехова, актрисы Лики Мизиновой (прототип Нины Заречной), беллетриста Игнатия Потапенко (прототип Тригорина), горничной из отеля «Славянский базар» (где происходит действие эпизода) и Жанны Агузаровой, которая тут совсем ни при чем. Разыграть эту мини-пьесу предлагается зрителям. Их тоже снимают, а потом показывают на тех же мониторах. Идея в том, чтобы «проявить невидимые образы, которыми населено пространство номера любого отеля», объясняют авторы проекта. Свернуть Прочитать полный текст

На сцене два человека, мужчина и женщина (Джереми Киллик и Кэти Нейден). Обстановка не то что минималистичная, а попросту убогая: пара деревянных поддонов и гирлянда разноцветных лампочек, как на сельской дискотеке, – щемящая бедность; не завтра – позавчера. А название Tomorrow’s Parties отсылает к совсем уже знаменитой песне Лу Рида с дебютного альбома The Velvet Underground про бедную девочку, которая плачет под дверью. Два артиста все более азартно перебрасываются возможными или фантастическими версиями будущего, играют в пинг-понг «или-или». А эти тоскливые лампочки, это воспоминание о плачущей девочке из All Tomorrow’s Parties 1967 г. создают ностальгический, элегический контекст, атмосферу меланхоличной и нелепой вечеринки после конца света. Понятно, что, фантазируя о будущем, режиссер Тим Этчеллс и команда Forced Entertainment рефлексируют о тревогах и страхах настоящего, их смешные и абсурдные предположения то и дело попадают в самые разные болевые точки современности. Но фокус «Праздников будущего» в том, что его остроумные и актуальные диалоги быстро выветриваются из памяти, а остается печальный образ площадки с лампочками и финальное предположение, что в будущем люди будут жить всего час. То есть примерно столько, сколько длится этот спектакль.

Завтра не будет.

18-й международный фестиваль NET продлится до 6 декабря