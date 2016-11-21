«Фантастические твари» собрали меньше, чем ожидалось

Новая картина по сценарию Джоан Роулинг принесла студии Warner Bros. внушительные $75 млн, но прогнозы были выше. Оптимизм основывался на том, что «Фантастические твари» не только соберут верных поклонников «Гарри Поттера», но и подтянут новую аудиторию. Как выяснилось, лишь 18% премьерной публики были моложе 18 лет, зато 55% – старше 35. То есть в кинотеатры пришли повзрослевшие читатели Роулинг, а новое поколение не очень-то заинтересовалось ее волшебным миром.

Как и все фильмы про Гарри Поттера, «Фантастические твари» получили от первых зрителей высокую оценку A по шкале CinemaScore. Критика тоже была вполне благосклонна (агрегатор Rotten Tomatoes насчитал 76% положительных рецензий). Но касса первого уикенда все равно оказалась самой низкой среди всех фильмов франшизы, которую теперь придется называть «Волшебным миром Дж. К. Роулинг» по аналогии, например, с «Кинематографической вселенной Marvel». Хотя две картины о Гарри Поттере собрали на старте немногим больше. Это «Гарри Поттер и орден Феникса» ($77,1 млн) и «Гарри Поттер и принц-полукровка» ($77,8 млн). Первый закончил американский прокат с результатом $292 млн, второй – $301 млн. Реалистичные итоговые прогнозы для «Фантастических тварей» – $275–280 млн на домашнем рынке. Зато в международном прокате картина со среды уже заработала $143,3 млн, лишь немного отстав от «Голодных игр: сойка-пересмешница, часть 2» и немного опередив «Хоббит: нежданное путешествие». Больше всего за пределами Северной Америки «Фантастические твари» собрали в Великобритании ($18,3 млн), Южной Корее ($14,1 млн), Германии ($9,9 млн), России ($9,8 млн) и Франции ($9,7 млн). Причем в России это стартовый рекорд среди фильмов «Волшебного мира Роулинг».

По материалам boxofficemojo.com