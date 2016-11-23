Вышел новый альбом группы Metallica

Роль и значение лос-анджелесской группы в рок-музыке можно сравнить с ролью в русской музыке XIX в. Милия Балакирева, создателя «Могучей кучки»: именно благодаря «Металлике» и ее неустанным трудам презрительный ярлык «трэш-метал» (буквально ведь это значит «мусорный металл») стал гордым самоназванием респектабельного и коммерчески успешного жанра – со своим узнаваемым музыкальным языком, специфическими текстами и бесспорными корифеями.

Одним из которых сама «Металлика», отметившая в этом году 35-летие, по-прежнему остается. Сравнивая новый, долго чаемый поклонниками двойной альбом, название которого можно перевести как «Прошитый на саморазрушение», с предыдущим их номерным релизом, датированным аж 2008 г. (правда, в 2011 г. «Mеталлика» выпустила альбом Lulu, созданный на основе театральных песен Лу Рида), слушатель, чуждый тонкостям данного конкретного жанра, едва ли заметит разницу: те же задаваемые барабанщиком Ларсом Ульрихом четкие и быстрые ритмы, тот же специфический «мясной» звук гитар и медвежий рев вокалиста Джеймса Хэтфилда (который, впрочем, пройдя в начале 2000-х реабилитацию, заметно расширил вокальный диапазон – но заметно это только на третьем, бонусном, альбоме делюксового издания, где он, в частности, поет вокальные партии Яна Гиллана и Ронни Джеймса Дио). Порой, как на песне ManUNkind, зачином для этих агрессивных 5–7-минутных композиций служат гипнотические медленные проигрыши на «незаведенных» гитарах, такие же, как на предыдущих балладных суперхитах «Металлики» (один из них – Fade to Black аж 1984 г. – тоже вошел в концертном исполнении в делюксовое издание), но и они непременно взрываются трэш-металом.

Словом, от добра добра не ищут. По всему цивилизованному миру выросло уже третье поколение мужчин, привыкших заниматься делами, которые они считают мужскими, – в гараже, качалке, верхом на мотоцикле или же просто на пробежке в парке – под тяжелые и при этом не очень грузящие песни «Металлики». И они охотно закачают их в свои айфоны.