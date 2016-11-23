Blancpain создала уникальные часы, посвященные Санкт-Петербургу

Гравировка на одной модели изображает Исаакиевский собор, на другой - храм Спаса-на-Крови

Марка Blancpain представила уникальные часы Villeret Grand Decoration с гравировкой, посвященные Санкт-Петербургу. В линейке Villeret Grand Decoration часы всегда выпускаются в единственном экземпляре, изображение гравируется на обратной стороне часов, на платине и мостах, а эмалевый циферблат остается неизменным – классическим белым. Любопытно, что художнику-граверу предлагается лишь объект для изображения, а вот сюжет и ракурс он уже выбирает сам. В этот раз источниками вдохновения для граверов стали церковь Спаса-на-Крови и Исаакиевский собор. Оцените, какой оригинальный ракурс нашла Мари-Лор Сан-Савер (гравер в третьем поколении и выпускница престижного парижского Института декоративных искусств Ecole Boulle) для изображения Исаакиевского собора и как изящно вписала его в механизм часов!

Blancpain Гравировка на обратной стороне часов с изображением Исаакиевского собора 1/6 Blancpain На обороте другой модели выгравирован храм Спаса на Крови 2/6 Blancpain Циферблат часов остается неизменным – классическим белым 3/6 Blancpain Мастера мануфактуры в Ле-Брассю за работой 4/6 Blancpain Помимо штампов инженеры и механики Blancpain сами разрабатывают и производят инструменты для своих часов и микрофрезы для станков с ЧПУ 5/6 Blancpain Спрос на часы с эмалевыми циферблатами настолько превышает предложение, что Blancpain не видит смысла в их популяризации: чтобы не обижать потенциальных клиентов, которые захотят, но не смогут их купить 6/6

Серия Blancpain Villeret Grand Decoration была представлена в 2010 г., выпущенные модели часов были посвящены, например, Швейцарии, Франции, Японии, Китаю и Гонконгу. Часы серии выпускаются в корпусе из розового золота диаметром 45 мм. Модель с часовой и минутной стрелками оснащена калибром 15B, ручной завод обеспечивает запас хода в 40 часов.

Обе модели представлены в России, в бутиках «Турбийон»: часы с изображением Исаакиевского собора - в Москве, с гравировкой храма Спаса-на-Крови - в Санкт-Петербурге. Цена каждой модели – 3 608 500 руб.