На российские экраны вышел фильм «Другой мир: Войны крови»

Чтобы привлечь внимание читателя, надо сразу сказать, что в фильме «Другой мир: Войны крови» много пьют кровь – причем из самоваров. Это такая национальная особенность вампиров – ведь они живут в Восточной Европе, угрюмой и мрачной, и самовар есть их кулинарный предмет. (В старом фильме «Корона Российской империи» говорили: «Балалайка есть музыкальный предмет большевиков», – ну вот и здесь примерно так.)

Это уже пятый, подумать только, фильм из сериала «Другой мир» о соперничестве вампиров и оборотней (чтобы выделиться, оборотней здесь называют ликанами), и, надо думать, он осточертел и хорошей британской актрисе Кейт Бекинсейл, и ее мужу, сначала режиссеру, а потом продюсеру всех этих картин Лену Уайзману. Но отвязаться от них ни он, ни она не могут. Впереди шестой фильм, в котором Бекинсейл опять будет играть вампиршу.

Подумать только – в 2004-м она прославилась ролью борца с графом Дракулой в «Ван Хельсинге», в сравнении – просто-таки выдающемся фильме, но запомнится в результате не им.

Новая «Игра престолов» Пятый «Другой мир» начали сравнивать с сериалом «Игра престолов» еще на уровне трейлера. Хотя эта франшиза зародилась задолго до культового сериала компании HBO, отношения оборотней и вампиров в ней отчетливо напоминают отношения Старков и Ланнистеров. К тому же три актера, снимавшихся в «Войнах крови», снимались в «Игре престолов»: это Чарльз Дэнс, Тобиас Мензис и Джеймс Фолкнер.

Во вселенной «Другого мира» она сама вампирша; вамп эпических масштабов, демоническая брюнетка. Но к пятой картине у нее уже есть маленькая дочь, которую она спрятала где-то в отдалении и про которую нарочно все забыла; а в крови этой дочери содержится тайна, которая позволит вампирам навсегда обрести власть над оборотнями. Или наоборот. В общем, это не важно – весь смысл в мире «Другого мира» заключается в том, что одни хорошо выглядящие люди во тьме бросаются на других хорошо выглядящих людей, просто одни – вампиры, а другие – оборотни, и все это, с одной стороны, ужасно бойко, а с другой – ужасно тоскливо.

Но те, кому эти вампирско-оборотневские разборки по душе, возможно, получат удовольствие. Годы не портят Кейт Бекинсейл, а в определенный момент ее из брюнетки делают русоволосой, и ей это очень идет. С одной стороны, она очень женственная, а с другой – очень мужественная. Мужественная в том смысле, в котором однажды в КВН пошутили про ведущую «Аншлага» Регину Дубовицкую: «Регина, вы сейчас смеетесь или плачете?» – «Аххахахахахаха, деточка, я работаю».

Автор – специальный корреспондент «Комсомольской правды»