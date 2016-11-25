Новое поколение Большого театра поет романсы и бельканто

В Бетховенском зале Большого театра проходит камерный цикл «Антология русского классического романса». В его очередном концерте были спеты романсы Бородина, Кюи и Балакирева. Эту музыку нечасто поют знаменитые певцы, предпочитая Чайковского и Рахманинова. Между тем в ней много сокровищ, обязанных сколь традиции, заложенной Глинкой и Даргомыжским, столь и оригинальному дарованию авторов.

Романсы композиторов «Могучей кучки» спели артисты Молодежной оперной программы Большого театра, с которыми позанималась Лариса Гергиева, возглавляющая родственную по задачам Академию молодых певцов Мариинского театра. В концерте выступила дюжина певцов, почти все текущие участники Молодежной программы. Уровень их отборный, ведь все они прошли суровый конкурс, и уже сейчас многие из них обещают стать прекрасными артистами и артистками. Насыщенное сопрано и сценическая харизма Елизаветы Улахович сулят нам скорое появление настоящей лирической героини. С ней сможет поспорить театрально одаренная Валентина Бержанская, парадоксально поменявшая голос с колоратуры на меццо-сопрано. Амплуа лирико-колоратурного сопрано между тем пусто не осталось: легко и свежо звучит голос Русланы Коваль. Густотой тембра приятно удивил тенор Гиорги Стуруа. Хрупкое очарование переливалось в голосе контратенора Вадима Волкова.

Завтра эти и другие певцы смогут петь ответственные партии – что уже и делает недавняя участница Молодежной программы Кристина Мхитарян, днем позже выступившая в том же зале на пару с баритоном Игорем Головатенко и пианистом Джулио Дзаппой с ариями и дуэтами из опер бельканто, к которым были добавлены фрагменты из более поздних французских опер. Оба певца продемонстрировали впечатляющие вокальные возможности, чувство стиля и ансамбля в диапазоне от трагической конфликтности в дуэте из «Лючии» Доницетти до счастливого любовного слияния в дуэте из «Гамлета» Тома.