В Галерее Гари Татинцяна показывают объекты Рона Арада

Рон Арад, израильтянин и лондонец, не молод и давно знаменит. Его выставка в галерее Гари Татинцяна не может отразить ни масштаба, ни разнообразия его деятельности – Арад работает в архитектуре и на площадях, выставляется в лучших музеях современного искусства и дизайна, проектирует для знаменитых фирм. Но восхититься стилем и фантазией мастера и выдумщика позволяет.

Эффектна, остроумна и впечатляет его серия Pressed Flower. Красный, желтый и синий – «засушенные цветы» в этом случае – произведения из пущенных под пресс «фиатов». Распластанные и собранные по фрагментам вновь старые автомобили превращены в металлические картины в технике реди-мейд, им дана новая жизнь и новая стоимость, отнюдь не металлоломная. С умершими автомобилями Арад творит разнообразно, но и по трем примерам из «гербария» видно, насколько артистично и элегантно.

Буквально блестящими образцами его работы со сталью оказались предметы мебели, вернее скульптуры, каковыми и являются стол для пинг-понга из стали и бронзы, D-Sofa из полированной меди, которой можно долго любоваться, но не пользоваться. Созданная больше 20 лет назад, она и сейчас современна и футуристична.

М. Стулов / Ведомости 1/6 М. Стулов / Ведомости 2/6 М. Стулов / Ведомости 3/6 М. Стулов / Ведомости 4/6 М. Стулов / Ведомости 5/6 М. Стулов / Ведомости 6/6

Еще один стальной объект – в форме карты Китая – собран из фрагментов, повторяющих очертания его провинций. Стоит он непонятно как, на одной опоре, почему-то считается конструкцией для книг, но кажется не функциональной красотой.

Проект «Последний поезд» демонстрирует любовь Арада к новым технологиям и умение их использовать в творческих целях. Увидев однажды, как парень процарапывает камнем своего перстня рисунок на окне поезда, Арад соорудил управляемый через айпад алмазный резец, с помощью которого можно, но трудно рисовать по стеклу. На выставке показано, что с помощью нового инструмента смогли нацарапать сам Рон Арад, Боб Уилсон, Олег Кулик и группа АЕС+Ф.

Выставка Арада, как и идущая сейчас в Еврейском музее мини-ретроспектива Герхарда Рихтера, как и многие московские выставки, вроде бы знакомит нас со знаменитыми художниками. Но скорее только дразнит, лишь приоткрывая дверь в большой современный арт-мир, чтобы знали: есть и другая, не наша жизнь искусства.

До 1 февраля