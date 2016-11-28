Фестиваль Vivacello завершился классической программой с примесью кроссовер

Завершился ежегодный фестиваль Vivacello, афиша которого включала в себя пять концертов в лучших залах Москвы и несколько виолончельных мастер-классов. Руководит фестивалем, который проводится с 2008 г., один из лучших российских виолончелистов среднего поколения – Борис Андрианов – солист, педагог, гастролер-просветитель и неутомимый организатор. Как всегда, на фестивале выступили его коллеги из разных стран, в том числе и его маститый педагог Давид Герингас. Цель фестиваля – популяризировать виолончельное искусство, рассчитан он вовсе не на узкий круг ценителей, а программы его должны быть одновременно информативными и необременительными. Это дело нелегкое – и не всегда полностью удается.

Заключительный вечер в Концертном зале Чайковского был посвящен 140-летию Пабло Казальса и вышел весьма пестрым по программе. Открывал ее Виолончельный концерт Леонардо Лео; оркестр «Русская филармония», ведомый Ваганом Мартиросяном, с теорбой и клавесином, аккомпанировал итальянцу Джованни Соллиму, игравшему в преувеличенно аффектированной, почти цирковой манере. Его сменил, напротив, скучновато-чинный Клаудио Бохоркес, сыгравший Концертино Прокофьева, завершенное Ростроповичем и Кабалевским. Сам Борис Андрианов для своего выхода объединил в сюиту с оркестром испанские пьесы Альбениса, Гранадоса и Фальи, но его виолончель порой пропадала под грузным оркестром. Гвоздем программы стало сочинение «Противоядие от тарантула XXI» (Antidotum Tarantulae XXI), концерт для двух виолончелей с оркестром, который сыграл сам его автор, Джованни Соллима, на пару с Андриановым. Название опуса иллюстрирует древнее поверье о том, что от укуса тарантула может помочь только тарантелла, которую нужно танцевать сутки подряд, темы частично основаны на старых южноитальянских танцах, а музыка представляет собой эклектичную мешанину приемов, по отдельности сколь эффектных, столь и случайных.

Если исполненную программу считать академической, то ей не хватило содержательности, если отнести по ведомству кроссовер – гламурного блеска.