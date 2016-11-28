Christie's в день открытия недели «русских торгов» продал 70% лотов

Один из топ-лотов аукциона - украшенная бриллиантами редкая звезда ордена Святой Екатерины первой степени (около 1908 г.)

В их числе были полотна Коровина, Айвазовского и Верещагина

В день открытия недели «русских торгов» аукционный дом Christie's в Лондоне продал почти 70% заявленных лотов, в их числе полотна кисти Василия Верещагина, Константина Коровина, Бориса Григорьева, Петра Кончаловского, Александра Волкова и других художников, а также ряд произведений декоративно-прикладного искусства.

При этом 60% лотов были проданы дороже предаукционной оценки. «Одним из топ-лотов стала работа Константина Коровина «Лесной ручей». Она была оценена в 120 000-150 000 фунтов, а продана за 317 000 фунтов», - заявила «Интерфаксу» директор отдела русского искусства Christie's в Лондоне Сара Мэнсфилд.

Пейзаж Ивана Айвазовского «Графская пристань, Севастополь» был продан за 209 000 фунтов, при этом диапазон оценки полотна был практически вдвое ниже – от 80 000 до 120 000 фунтов.

Творчество Верещагина было представлено тремя картинами. Полотно «Вход в Царскую гробницу» продали за 112 500 фунтов (оценка 100 000–150 000 фунтов). Эту работу художник создал под впечатлением от посещения Святой земли. Christie’s является лидером аукционного рынка по продажам произведений Верещагина. В 2007 г. аукционный дом продал работу Верещагина «Стена Соломона» за 3,6 млн фунтов.

В секции декоративно-прикладного искусства топ-лотами являются украшенная драгоценными камнями и золотом икона с изображением московских святителей Алексия, Петра и Ионы. Эта икона была подарена цесаревичу Алексею Николаевичу в 1912 г. Она была оценена в 80 000–120 000 фунтов. Особое внимание также стоит уделить звезде ордена Святой Екатерины первой степени. Награда была создана мастерами санкт-петербургской компании «Болин» в 1908 г. Орден украшен бриллиантами, перед продажей его оценили в 70 000–90 000 фунтов. На торги также была выставлена императорская табакерка из золота, украшенная бриллиантами. Это работа мастера Фридриха Кехли (оценка – 80 000–120 000 фунтов).

Christie’s Пейзаж Ивана Айвазовского «Графская пристань, Севастополь», проданный за 209 000 фунтов при эстимейте в 80 до 120 000 фунтов 1/8 Christie’s Полотно Василия Верещагина «Вход в Царскую гробницу» продали за 112 500 фунтов (при оценке 100 000 – 150 000 фунтов) 2/8 Christie’s Из частной южноамериканской коллекции на продажу выставляется «Портрет Марии Таппер (1893-1965)» кисти Бориса Григорьева (1886-1939), оцененный в 80 000 – 120 000 фунтов 3/8 Christie’s Один из главных лотов в секции декоративно-прикладного искусства - украшенная драгоценными камнями и золотом выдающаяся подарочная икона с изображением московских святителей Алексея, Петра и Ионы, врученная цесаревичу Алексею Николаевичу в 1912 году по случаю его первого официального визита в Москву. икона продан за $108,7 тыс., ожидаемая цена составляла $99-140 тыс. 4/8 Christie’s Серебряный самовар работы фирмы Фаберже продан почти вдвое дороже эстимейта: за 75 000 фунтов при оценке в 45 000 фунтов 5/8 Christie’s Работа Марии Васильевой 1920 г. «Ребенок с игрушкой» оцевается дороже многих - в 400 000 - 600 000 фунтов 6/8 Christie’s Настольные часы из позолоченного серебра, 1899-1903 гг. Проданы за $85,5 тыс. при эстимейте в $74,5 тыс. 7/8 Christie’s Звезду ордена Святой Екатерины первой степени организаторы оценивают в 70 000 - 90 000 фунтов 8/8

В торгах приняли участие более 200 человек из 28 стран мира.

Неделя так называемых «русских торгов» в Лондоне началась 28 ноября. Произведения искусства (скульптуры, иконы, картины и проч.), созданные русскими мастерами, будут выставлены на торгах Sotheby's, Christie's, MacDougall's и Bonhams. Во вторник «русские торги» будут проходить в Sotheby's, в среду - в MacDougall's и Bonhams.