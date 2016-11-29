Диснеевский мультфильм «Моана» стал новым лидером американского проката

Анимационная лента Disney о приключениях туземной принцессы с маленького острова в Тихом океане собрала за пять первых дней проката $81,1 млн – больше в уикенд Дня благодарения сумел заработать лишь еще один диснеевский мультфильм – «Холодное сердце» ($93,59 млн, 2013). Дальше в том же списке – «История игрушек – 2», «Рапунцель» и «Хороший динозавр», т. е. вся первая пятерка – мультики. А если брать первую десятку, то в ней найдется лишь один недиснеевский фильм – комедия «Четыре Рождества» с Риз Уизерспун и Винсом Воном, в 2008 г. принесшая компании New Line $46,05 млн.

Трехдневный результат «Моаны» ($55,52 млн) – третий в истории: выше оказались «Холодное сердце» и «История игрушек – 2». Среди всех диснеевских стартов «Моана» тоже третья – на этот раз после «Зверополиса» и «Города героев». Премьерная аудитория (в подавляющем большинстве, разумеется, семейная) оценила новый мультфильм на А по шкале CinemaScore.

Историческая драма Роберта Земекиса «Союзники» (1942 г., Брэд Питт играет разведчика, а Марион Котийар – участницу Сопротивления) разочаровала студию Paramount, собрав $13 млн за три дня и $18 млн – за пять (при бюджете в $85 млн). Для Земекиса это второе кассовое разочарование подряд после прошлогодней «Прогулки».

Не праздничными выглядят и результаты комедии «Плохой Санта – 2» ($6,1 млн и $9 млн). Но хуже всех среди премьерных фильмов дела у мелодрамы Уоррена Битти «Правила побоку», которой публика выставила оценку B- CinemaScore: $1,57 млн за три дня – худший стартовый результат для широкого релиза в 2016 г.

По материалам boxofficemojo.com