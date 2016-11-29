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Статья опубликована в № 4213 от 29.11.2016 под заголовком: Благодарение мультфильмам

Диснеевский мультфильм «Моана» стал новым лидером американского проката

Другие премьеры длинного уикенда Дня Благодарения оказались гораздо менее успешными
Лидером американского проката стал диснеевский мультфильм «Моана»
Лидером американского проката стал диснеевский мультфильм «Моана»

Анимационная лента Disney о приключениях туземной принцессы с маленького острова в Тихом океане собрала за пять первых дней проката $81,1 млн – больше в уикенд Дня благодарения сумел заработать лишь еще один диснеевский мультфильм – «Холодное сердце» ($93,59 млн, 2013). Дальше в том же списке – «История игрушек – 2», «Рапунцель» и «Хороший динозавр», т. е. вся первая пятерка – мультики. А если брать первую десятку, то в ней найдется лишь один недиснеевский фильм – комедия «Четыре Рождества» с Риз Уизерспун и Винсом Воном, в 2008 г. принесшая компании New Line $46,05 млн.

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Трехдневный результат «Моаны» ($55,52 млн) – третий в истории: выше оказались «Холодное сердце» и «История игрушек – 2». Среди всех диснеевских стартов «Моана» тоже третья – на этот раз после «Зверополиса» и «Города героев». Премьерная аудитория (в подавляющем большинстве, разумеется, семейная) оценила новый мультфильм на А по шкале CinemaScore.

Историческая драма Роберта Земекиса «Союзники» (1942 г., Брэд Питт играет разведчика, а Марион Котийар – участницу Сопротивления) разочаровала студию Paramount, собрав $13 млн за три дня и $18 млн – за пять (при бюджете в $85 млн). Для Земекиса это второе кассовое разочарование подряд после прошлогодней «Прогулки».

Не праздничными выглядят и результаты комедии «Плохой Санта – 2» ($6,1 млн и $9 млн). Но хуже всех среди премьерных фильмов дела у мелодрамы Уоррена Битти «Правила побоку», которой публика выставила оценку B- CinemaScore: $1,57 млн за три дня – худший стартовый результат для широкого релиза в 2016 г.

По материалам boxofficemojo.com

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