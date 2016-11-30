«Поезд в Пусан» едет бодро

Был в свое время такой фильм – «Змеи в самолете»; еще до того как он вышел, в интернете все упивались его названием, исчерпывающим и самодостаточным. При желании «Поезд в Пусан» можно было бы назвать «Зомби в электричке» – ну или как минимум свести к этому пересказ сюжета. Добавив разве что для точности, что это не совсем электричка, а высокоскоростной комфортабельный поезд KTX, на котором из одного крупнейшего города Южной Кореи, Сеула, можно добраться во второй, Пусан, за 2 часа 45 минут. Довольно быстро, если учесть, что речь о трехстах с лишним километрах. Очень долго, если в процессе все время приходится бегать по поезду с бейсбольной битой, отбиваясь от толп живых мертвецов.

Еще можно описать героев: молодого биржевого брокера и его маленькую дочку. Брокер недавно развелся с женой, оставив дочь себе. Крошка страдает, потому что папа занят исключительно своими акциями, а на нее не обращает внимания. У девочки день рождения, девочка хочет к маме. Но они с папой живут в Сеуле, а мама после развода, как вы догадались, – в Пусане. Отца удается разжалобить и уговорить, но уже по дороге на вокзал они видят горящий небоскреб, а в поезд в последнюю секунду перед отправлением влетает какая-то припадочная девица в грязной одежде. Когда поезд трогается, на перроне мелькает странное видение: кто-то кого-то грызет.

Ну а дальше все понятно: сначала укушена одна проводница, потом мирные корейцы один за другим становятся кровожадными, мутноглазыми и страшно тупыми (они не могут ориентироваться даже в относительной темноте, не могут понять, как открыть дверь между вагонами). «Вы зомби?» – почти радостно воскликнет юноша из бейсбольной команды (вот откуда на поезде биты!) за считанные минуты до того, как войти в число визжащих кусак. Из толпы еще не зараженных вирусом выделятся несколько ярких персонажей: чирлидерша, безответно влюбленная в бейсболиста (другого), колоритный грубиян с беременной женой, пара интеллигентных старушек, пожилой бомж, вздорный и злобный богач; зрителю будет предложена игра в «угадай, кто умрет следующим». Действие, не сбавляя скорости, перекочует на вокзал промежуточной станции, потом обратно в поезд, потом в другие поезда.

Минус зомби, плюс метель Самый громкий (из дошедших до широкой мировой аудитории) корейский фильм про странный поезд вышел в 2013 г., назывался «Сквозь снег», был поставлен Поном Чжун Хо, а действие его разворачивалось в будущем, на покрытой льдами планете, по которой несся поезд с выжившими: в последних вагонах пролетариат жил в грязи и питался белком из переработанных тараканов, в передних проводились дискотеки и купались в роскоши богачи, Крис Эванс вагон за вагоном шел вперед, к неизвестному машинисту, периодически вступая в кровавые битвы с его охраной. Это было незабываемое зрелище, и, конечно, дебютант Ён Сан Хо, снявший «Поезд в Пусан», почтительно склоняет голову перед коллегой, заставляя героев точно так же с боем продираться через тесные вагоны, полные чудовищ.

В фильмах про зомби главное – принцип «удиви меня»; покажи то, что я еще не видел в «Ходячих мертвецах», «Я – легенда», «Обители зла», «Войне миров Z» и еще десятках фильмов и сериалов, где клацали зубами стада бывших людей. В «Поезде» есть прелестные находки (к движущемуся локомотиву цепляется сначала один мертвец, потом другой, потом за ним тянется хвост из сотен злобных тварей и по этому хвосту уже карабкаются другие). Но прежде всего дебютант Ён Сан Хо радует энергией, искренней любовью к теме и какой-то незамыленностью взгляда (в этом смысле он похож на дебютанта Зака Снайдера, выпустившего в 2004 г. «Рассвет мертвецов»). И он по мере сил избегает штампов (представляете, там даже ни разу не звучит фраза «Руби его, это уже не Чхве Ён Щик!»).

«Поезд» практически неотразим. В Южной Корее он стал самым кассовым фильмом года; в США, к сожалению, не стал, но 96% рецензий американских критиков, по подсчетам сайта Rotten Tomatoes, были положительными. Рецензент из Entertainment Weekly сравнил фильм с «Войной миров Z» и похвалил за то, что в нем есть «эмоциональное ядро», которого не хватало фильму с Брэдом Питтом. Раскованная российская аудитория (я смотрел фильм в обычном кинотеатре и, кстати, в битком набитом зале) как раз это эмоциональное ядро встречает хохотом – будь то сентиментальные сцены, в которых герой вспоминает рождение дочери, или нравоучительные иллюстрации к мысли «надо сначала помогать другим, а потом себе». Они пришли за другим: за фильмом, где можно подскакивать в кресле и кричать в экран персонажам: «Что ты делаешь, дурак! Иди направо! Да не туда, направо!!!» Они это получили.

Автор – специальный корреспондент «Комсомольской правды»