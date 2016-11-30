В Майами-Бич открылась ярмарка Art Basel

Аrt Basel Miami Beach проводится с 2002 г. Руководство крупнейшей европейской ярмарки искусства Аrt Basel приняло тогда очень верное стратегическое решение – не ждать у себя потенциального покупателя, а приехать к нему. Публика в Майами, приходящая на ярмарку в дни ее работы, даже внешне отличается от тех, кто приходит покупать и смотреть искусство в Базеле – здесь мало людей в черном.

Жители богатого курортного города и приехавшие туда отдыхающие, как кажется, относятся к искусству легче, чем прагматичные европейцы – у них достаточно большие дома и квартиры, чтобы можно было свободно разместить как дорогие и ценные произведения модернистского и современного искусства, так и просто забавные, стоящие всего несколько тысяч долларов.

Если серьезные коллекционеры, представители музеев и фондов, известные дилеры сами приезжают в Базель, то потенциальные американские покупатели, относящиеся к искусству как к удовольствию ждут, когда Базель приедет к ним.

Обычно Аrt Basel Miami Beach принимает около 70 000 посетителей, среди них все больше любителей покупать искусство из стран Латинской Америки. Американских и латино-американских галерей представлено также больше, чем в Базеле. Но в списке участников всегда есть лидеры рынка, базирующиеся в арт-столицах, участники всех Аrt Basel (кроме Базеля и Майами Бич, есть азиатский вариант в Гонг Конге). Они состав своих стендов немного меняют, показывают обычно не то, что полгода назад на базельском смотре, часто предпочитая современных звезд классикам, американских и латиноамериканских художников европейским.

artbasel.com Аrt Basel Miami Beach - это большой праздник для всего города. Нередко самые яркие события выставки - инсталляции, выставленные на городских улицах. На фото: скульптура «Стрела», 2016 г., Kavi Gupta, Tony Tasset



1/3 artbasel.com Посетители американской ярмарки относятся к искусству легче и проще, чем в Европе или Гонконге. На фото: инсталляция галереи The Bass, 2016 г.



2/3 artbasel.com Еще один пример уличной инсталляции, 2012 г., Jack Shainman Gallery



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На этот раз Gagosian Gallery выступила респектабельно, показав работы проверенных временем современных звезд и классиков – Нам Джун Пайка, Дэмиена Херста и даже серьезного (и дорогого) немецкого неоэкспрессиониста Георга Базелица. Галерея Pace тоже как всегда выступила мощно, с упором на героев ХХ века – Марка Ротко, Дэвида Хокни и Наума Габо. Солиднейшая Marlborough Gallery Inc не обошлась без любимого Фрэнсиса Бэкона, музейного Жака Липшица, но добавила к ним почтенного мексиканского муралиста Руфино Тамайо и чилийского гиперреалиста Клаудио Браво. Разумеется, самых известных современных художников показывают несколько галерей – Аниша Капура, например, девять, Марину Абрамович – пять, суперпопулярного и эффектного скульптора Эауме Пленса – три. Но достаточно в списке художников из 1130 имен мало или совсем неизвестных. Современных русских нет, классиков ХХ века, уроженцев Российской империи представляют европейские галереи. Но невероятным образом родившиеся в СССР и РФ на арт-ярмарках не приживаются. Десять лет назад в Майами приезжала (и продала работы) московская галерея XL, позже «Риджина», но теперь они и до Базеля не доезжают.

Основное событии Аrt Basel Miami Beach – выставка галерей. Вокруг нее орг-комитетом созданы различные сопутствующие мероприятия. Как и в Базеле здесь есть специальные кураторские показы, фестиваль фильмов об искусстве, дискуссии и обсуждения.

К тому же весь Майами-Бич и Майами заполняются в дни работы ярмарки выставками различных галерей, которых в основной показ не приглашают. Ну и невозможно не отметить, что Аrt Basel Miami Beach - это большой праздник. Вечеринки по поводу искусства устраиваются и в роскошных отелях, и маленьких клубах. Курортный драйв, пьянящий океанский воздух, толпы не бедных отдыхающих, конец арт-года – все это способствует превращению Аrt Basel Miami Beach в приятный праздник.