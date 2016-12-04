«Непарадный портрет. Искусство XX века» стоит поездки на ВДНХ

Выставка «Непарадный портрет. Искусство XX века» открыта в павильоне «Зерно» на ВДНХ. Это экзотическое место для приятной камерной экспозиции вещей из частных собраний. Здесь, правда, есть и работы из провинциальных музеев, прежде всего ставший эмблемой выставки автопортрет Владимира Татлина, привезенный из Костромы в не идеальное по климату помещение. Но он слишком выделяется из общего ряда показанного очевидной важностью для истории русского модернизма.

Общую интимную и лирическую атмосферу создают здесь вещи замечательные не как результат формальных поисков, а спокойные, написанные если не с любовью, то с полным приятием модели. Такие вещи особенно любят коллекционеры, а в выставке приняли участие известные московские собиратели. Некоторые, как владелец благородного письма автопортрета Леонида Пастернака, себя не назвали, но большинство не скрывается.

Авторы выставки, а они обозначены как АО «ВДНХ», поставили перед собой просветительскую задачу и попытались на примере портретов коротко представить историю отечественного изобразительного искусства ХХ в. Начали разделом «Мир искусства» с маленьким нежнейшим рисунком Михаила Врубеля, на котором автор написал коротко «Вова» (собрание Джеймса Баттервика). Закончили видео, где Дмитрий Пригов бесперебойно произносит: «Пригов, Пушкин» (собрание семьи художника).

Отметили главные остановки на этом пути: модернизм («Голова. Аналитический этюд» Бориса Гурвича из «Галеев галереи»), живопись предвоенного времени (от европейских картин Роберта Фалька до соцреалистического «Портрета девушки» Юрия Пименова из коллекции Юрия Носова), нонконформизм вместе с «суровым стилем» («Портрет мальчика» Владимира Яковлева дали на выставку супруги Семенихины, а «Семью Гурия Захарова» Андрея Васнецова – Александра Трубачева).

Приблизительное систематизирование, однако, не помешало смотреть выставку на одной эмоциональной волне полного приятия. Переход от живописи к объектам случайного зрителя может и обескуражить, но не надолго. Ведь на холсте и бумаге каждый человек сам по себе, поэтому текст Виктора Пивоварова «Одиноким человеком может стать каждый, вне зависимости от пола, возраста, вероисповедания, социального, финансового и семейного положения» естественно вписывается в историю изображения человека в ХХ в.

До 5 марта