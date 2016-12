Rolls-Royce с «версальским» интерьером продан за $700 000

Rolls-Royce The Phantom of Love - один из самых известных автомобилей марки

На аукционе Bonhams в Лондоне продан уникальный Rolls-Royce Phantom 1926 г. известный как The Phantom of Love. Автомобиль ушел за 561 500 фунтов (около $700 000), что немного выше нижней границы эстимейта в 500 000 - 700 000 фунтов. Проданный Rolls-Royce - одна из первых моделей, позже получивших название Phantom I. На разработку этой модели мощностью 45/50 л. с., пришедшей на замену Silver Ghost, у Rolls-Royce ушло около семи лет. The Phantom of Love был изготовлен по заказу американского бизнесмена французского происхождения Кларенса Уоррена Гаска как подарок для его жены Мод.

В 20-е годы все автомобили Rolls-Royce изготавливались в единственном экземпляре в соответсвии с пожеланиями заказчика. Но запрос Гаска оказался уникальным: он и его жена были поклонниками французского искусства XVIII века, поэтому бизнесмен заказал салон, воссоздающий интерьеры Версальского дворца. Реализовывать мечту взялась мастерская Charles Clark & Son Ltd. Они изготовили все необходимое для внутренней отделки. Отдельно заказывали гобелен для задних сидений (его выполнил французский художник) и металлическую фурнитуру (ее по эскизам Charles Clark & Son Ltd выполнила английская мануфактура Elkington).

На изготовление The Phantom of Love ушло несколько месяцев, на момент сдачи клиенту в 1927 г. это был самый дорогой Rolls-Royce. Например, только гобелен обошелся владельцу в 500 фунтов, что было сопоставимо с ценой обычного дома в Англии. Общая стоимость автомобиля составила 6 500 фунтов, из которых 4 500 фунтов ушло на оплату интерьера.

Заказчик пользовался автомобилем недолго: Гаск умер в октябре 1928 г. Его вдова не пользовалась машиной с 1937 г., а незадолго до своей смерти продала его известному коллекционеру Rolls-Royce Стэнли Сирс. Позже автомобиль сменил нескольких владельцев, максимальной суммой, отданной за The Phantom of Love на аукционе, стал 1 млн фунтов - столько мог заплатить за него Сирсу японский коллекционер, уточняет сайт Bonhams.