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Rolls-Royce с «версальским» интерьером продан за $700 000

На момент создания в 1926 году это был самый дорогой Rolls-Royce
Rolls-Royce The Phantom of Love - один из самых известных автомобилей марки
Rolls-Royce The Phantom of Love - один из самых известных автомобилей марки
Bonhams

На аукционе Bonhams в Лондоне продан уникальный Rolls-Royce Phantom 1926 г. известный как The Phantom of Love. Автомобиль ушел за 561 500 фунтов (около $700 000), что немного выше нижней границы эстимейта в 500 000 - 700 000 фунтов. Проданный Rolls-Royce - одна из первых моделей, позже получивших название Phantom I. На разработку этой модели мощностью 45/50 л. с., пришедшей на замену Silver Ghost, у Rolls-Royce ушло около семи лет. The Phantom of Love был изготовлен по заказу американского бизнесмена французского происхождения Кларенса Уоррена Гаска как подарок для его жены Мод.

В 20-е годы все автомобили Rolls-Royce изготавливались в единственном экземпляре в соответсвии с пожеланиями заказчика. Но запрос Гаска оказался уникальным: он и его жена были поклонниками французского искусства XVIII века, поэтому бизнесмен заказал салон, воссоздающий интерьеры Версальского дворца. Реализовывать мечту взялась мастерская Charles Clark & Son Ltd. Они изготовили все необходимое для внутренней отделки. Отдельно заказывали гобелен для задних сидений (его выполнил французский художник) и металлическую фурнитуру (ее по эскизам Charles Clark & Son Ltd выполнила английская мануфактура Elkington).

На изготовление The Phantom of Love ушло несколько месяцев, на момент сдачи клиенту в 1927 г. это был самый дорогой Rolls-Royce. Например, только гобелен обошелся владельцу в 500 фунтов, что было сопоставимо с ценой обычного дома в Англии. Общая стоимость автомобиля составила 6 500 фунтов, из которых 4 500 фунтов ушло на оплату интерьера.

Заказчик пользовался автомобилем недолго: Гаск умер в октябре 1928 г. Его вдова не пользовалась машиной с 1937 г., а незадолго до своей смерти продала его известному коллекционеру Rolls-Royce Стэнли Сирс. Позже автомобиль сменил нескольких владельцев, максимальной суммой, отданной за The Phantom of Love на аукционе, стал 1 млн фунтов - столько мог заплатить за него Сирсу японский коллекционер, уточняет сайт Bonhams.

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Rolls-Royce The Phantom of Love - один из самых знаменитых Rolls-Royce всех времен
Bonhams
Rolls-Royce The Phantom of Love - один из самых знаменитых Rolls-Royce всех времен
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Салон автомобиля больше напоминает карету, гобелены для сидений стоимостью как небольшой английский дом изготовил французский мастер
Bonhams
Салон автомобиля больше напоминает карету, гобелены для сидений стоимостью как небольшой английский дом изготовил французский мастер
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В соответствии с названием The Phantom of Love ("призрак любви") автомобиль в нескольких места украсили изображениями обнаженных херувимов
Bonhams
В соответствии с названием The Phantom of Love ("призрак любви") автомобиль в нескольких места украсили изображениями обнаженных херувимов
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Переднее сиденье обито кожей
Bonhams
Переднее сиденье обито кожей
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Фасад бара выглядит как старинный комод или шифоньер
Bonhams
Фасад бара выглядит как старинный комод или шифоньер
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Еще одно украшение салона - небольшие французские часы
Bonhams
Еще одно украшение салона - небольшие французские часы
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Росписи внутри салона выполнены в стиле позднего рококо
Bonhams
Росписи внутри салона выполнены в стиле позднего рококо
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The Phantom of Love должен был не только порадовать жену Гаска, еще одна его задача - превзойти Rolls-Royce Silver Ghosts коллеги бизнесмена
Bonhams
The Phantom of Love должен был не только порадовать жену Гаска, еще одна его задача - превзойти Rolls-Royce Silver Ghosts коллеги бизнесмена
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The Phantom of Love стал самым дорогим Rolls-Royce своего времени
Bonhams
The Phantom of Love стал самым дорогим Rolls-Royce своего времени
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