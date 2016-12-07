Мойзес Наим в «Конце власти» описывает системный кризис методов управления

Мастеров реферата встретишь сегодня на каждом шагу, любой второклассник в состоянии набрать занимательных фактов из интернета. Но «Конец власти» – образец того, как можно и нужно работать с массивами информации. Вашингтонский экономист и журналист Мойзес Наим это умеет. Советник Всемирного экономического форума в Давосе, он работал главным редактором журнала Foreign Policy, был исполнительным директором Всемирного банка, а также министром торговли и промышленности в родной Венесуэле. Его предыдущий бестселлер – посвященная потаенной мировой экономике «Черная книга глобализированного преступления» – переведен на многие языки, исключая, увы, русский.

Новое исследование вдохновляет широтой подхода. Для примера – лишь несколько слов на букву «т» из финального указателя: «Михаил Таль», «Телесериалы» («Мыльные оперы»), «Терроризм», «Тунис», «Тэтчер». Панорамность взгляда еще не гарантирует глубину, но у 63-летнего автора были хорошие консультанты. Несколько вариантов рукописи читала президент Фонда Карнеги Джессика Мэтьюз, среди тех, кого автор благодарит в финале, – Жак Аттали и Фрэнсис Фукуяма; не зря на обложке русского издания горделиво красуется надпись «Первая книга в списке Марка Цукерберга» (имеется в виду книжная страничка в Facebook, которую в течение полугода вел основатель соцсети, он сам отбирал книги каждые две недели; почти 700 000 подписчиков). После выхода «Конца власти» швейцарский Институт Готтлиба Дуттвайлера включил Наима в список ста самых влиятельных мыслителей наших дней.

Зависимость Мойзес Наим в своем исследовании пишет, что «президенты Китая и США, руководители компаний JPMorgan и Shell Oil, главный редактор New York Times, глава Международного валютного фонда и папа римский» обладают властью меньшей, чем их предшественники, которые «не сталкивались с таким количеством трудностей и соперников: у них было куда меньше ограничений, будь то гражданская активность, глобальные рынки или пристальное внимание СМИ».

Книгу, где лишь примечания и библиография занимают 50 страниц, стоит прочитать всем, кому интересно, как нынешние механизмы власти впали в кризис. Здесь рассмотрены разные сферы жизни: от промышленности, где «влияние ведущих игроков встречает все больше преград, фактически нивелируется», до военных действий – «самодеятельные» вооруженные группировки, действующие по партизанскому принципу, все чаще побеждают профессиональные армии, которым во многом мешает жесткий централизм.

Автор рассматривает множество проблем – от стремительного сокращения традиционной власти мировых религий и роста влияния судей на политическую жизнь до упадка дипломатии и специфики эпохи изобилия, порождающей такой неожиданный эффект, как подавление средств контроля. Сытые, здоровые и образованные люди теснее общаются друг с другом, их «труднее разбивать на группы и контролировать», так что «многие из факторов, помогавших удерживать власть, утрачивают прежнюю эффективность». Лишь сокращение таких групп, например через провоцирование эмиграции образованной части населения, помогает сохранению власти.

Наим призывает отказаться от многих стереотипов, таких как «лифтовое мышление», пытающееся объяснить и судьбу отдельного человека, и мир в целом исключительно через движение вверх-вниз, к успеху или к поражению. «Покинув лифт, нужно на все смотреть скептически», в том числе и на веру в мощь национальных государств. Вслед за Чарльзом Купчаном автор верит, что «XXI век не будет принадлежать Америке, Китаю, Азии или кому бы то ни было. Мир будет ничьим. Впервые в истории он станет системой взаимных зависимостей, но без общего центра тяготения и без мирового жандарма».

Нарисовав удручающую картину импотенции власти во всех ее проявлениях, исследователь не впадает в злорадство, а оптимистично заявляет: «понять сущность упадка власти значит сделать первый шаг к тому, чтобы найти свой путь в новом мире». Даже в статистических данных он находит позитивные цифры, вспоминая, например, вывод Всемирного банка, что в период с 2005 по 2008 г. на планете резко сократилось число живущих за чертой бедности (что на языке экономистов означает получающих меньше одного доллара 25 центов в день). Это позволяет ему не робеть перед демографическими выкладками: стареющее население превалирует лишь в нескольких индустриально развитых странах, при этом средний класс там сокращается, а вот в менее развитых молодежь составляет крупнейшую демографическую группу. Какие политические и экономические последствия это влечет, Европа наблюдает последние полтора года – после того, как работа над «Концом власти» была завершена. Но слишком многие ее положения звучат так, словно будут сформулированы лишь завтра.

Мойзес Наим. Конец власти. М.: АСТ, Corpus, 2016. Перевод с английского Н. Мезина, Ю. Полещук, А. Сагана