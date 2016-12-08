Цюрихский The Dolder Grand Hotel привлекает гостей постоянной арт-экспозицией

Коллекции искусства, собранные специалистами и размещенные в стенах отеля, – новый тренд в гостиничном бизнесе. Таким образом отели стараются выделиться из череды себе подобных и получить образованных и состоятельных клиентов.

Одним из создателей этого тренда выступил цюрихский отель The Dolder Grand, вновь распахнувший свои двери в 2008 г. после реконструкции, осуществленной по проекту Нормана Фостера и обошедшейся более чем в 450 млн швейцарских франков. Идея разместить в отеле коллекцию произведений искусства (классического и современного) пришла в голову новому владельцу отеля, швейцарскому финансисту Урсу Шварценбаху, собирателю искусства с 40-летним стажем. За эти годы Шварценбах (миллиардер, сделавший состояние на сети обменных пунктов валюты) собрал такую коллекцию, что ее перестали вмещать его особняки в Англии, Австралии, Марокко и Швейцарии, и решил выставить ее на всеобщее обозрение в своем пятизвездочном отеле. Имена, представленные в The Dolder Grand Hotel, впечатляют: Александр Архипенко, Сальвадор Дали, Хуан Миро, Генри Мур, Такаси Мураками, Энди Уорхолл…

Со временем филантропическая идея получила и бизнес-наполнение: возможностью показать состоятельным гостям The Dolder Grand работы своих художников заинтересовались местные галереи. «Работы, которые выставлены в стенах и на территории отеля ныне, – это результат сотрудничества отеля с несколькими галереями, – объясняет генеральный менеджер The Dolder Grand Hotel Марк Якоб. – И эта экспозиция постоянно меняется: какие-то работы отправляются на выставки, какие-то – продаются, на их место поступают новые».

The Dolder Grand Произведения искусства из коллекции The Dolder Grand Hotel. Энди Уорхолл «Ретроспектива» (Big Retrospective Painting), 1979-1980 гг. 1/11 The Dolder Grand Генри Мур, «Three piece reclining figure: Draped», 1975 г. 2/11 The Dolder Grand Сальвадор Дали, «Семь искусств — Femmes Métamorphosées», 1957 г. 3/11 The Dolder Grand Такаси Мураками, «Peaked cap», 2002 г. 4/11 The Dolder Grand Жан Тэнгли, «Der Hexerich» (справа), 1991 г. 5/11 The Dolder Grand Хуан Миро, «Grand personnage: projet pour un monument», 1981 г. 6/11 The Dolder Grand Кит Харинг, «Без названия. (Фигура, балансирующая на собаке)», 1989 г. 7/11 The Dolder Grand Сальвадор Дали, «La brouette», 1960 г. 8/11 The Dolder Grand Жан Дюбюффе, «Tour aux Figures, maître modèle» 1968/1985–1986 9/11 The Dolder Grand Фернандо Ботеро, «Женщина с фруктом», 1996 г. 10/11 The Dolder Grand Роберт Мазервелл, Arabesque, 1989 г. 11/11

Клиенты отеля имеют возможность купить предметы искусства, выставленные в его стенах. «Работы продаются гостям отеля – коллекционерам, которые хотят приобрести их именно для себя и хранить, а не галереям и не перекупщикам, – уточняет Якоб. – Для галерей тоже очень интересно выставлять свои работы у нас, потому что они знают, что среди наших гостей много людей, которые интересуются искусством. Какую работу какая галерея предоставила, не сообщается, но если гость заинтересуется, мы дадим контактную информацию».

The Dolder Grand разработал i-Pad приложение-путеводитель, рассказывающее о предметах искусства, выставленных в отеле, – а это более 100 работ. «Гости знают, что у нас собрана серьезная коллекция, и многие хотят ознакомиться с ней подробно, – рассказывает Якоб. – Но мы отель, а не музей, и должны уважать приватность наших гостей». Проводить групповые экскурсии по отелю не представляется возможным, и тут выручили новые технологии: созданное приложение позволяет гостям организовывать себе самостоятельные туры, ведь все предметы искусства выставлены не в номерах, а в общественных зонах отеля: в лобби, в коридорах, в ресторанах и на территории вокруг отеля.