«Грузинский авангард: 1900-1930-е» показал картины Пиросмани

Выставка Пушкинского музея «Грузинский авангард: 1900–1930-е. Пиросмани, Гудиашвили, Какабадзе и другие художники», можно предположить, обречена на успех. Прежде всего, благодаря манящему имени Нико Пиросмани – одного из лучших примитивистов в истории мирового искусства, во-вторых, в силу не ослабевающей с советских времен любви русской образованной публики к грузинскому искусству и его представителям. Расположенная на трех этажах Отдела личных коллекций экспозиция вполне оправдывает зрительские ожидания – она празднично и артистично выстроена, хорошо представляет упомянутых в названии художников, ну а «других» – фрагментами.

Как и следовало ожидать, самое прекрасное здесь – залы с картинами Пиросмани. Несмотря на то что многие из них не раз были видены на различных выставках, обаяние их не тускнеет. И зал с картинами, изображающими застолья с прямо смотрящими на зрителя тостующими и тостуемыми или отдельно стоящими серьезными мужчинами с рогом в руках, представляет общую трапезу как священнодействие, где тост как молитва. Волшебная выразительность кисти грузинского самоучки, обладавшего добрым сердцем и чистой душой, делает каждую его картину торжественной и многозначительной. И барашек у него, как и у всех больших европейских живописцев, – агнец Божий, и медсестра в белом халате – святая дева, и лев – царь зверей с солнцем на спине.

Слава, как известно, пришла к Пиросмани благодаря жившим в Тифлисе братьям Илье и Кириллу Зданевичам и их другу Михаилу Ле-Дантю, знавшим, где искали вдохновение парижские и следовавшие за ними русские художники-модернисты: в искусстве примитивов. Второй титульный герой выставки – Ладо Гудиашвили – совсем молодым провел в Париже несколько лет и имел там успех. Залы с картинами и рисунками Гудиашвили дают не меньшее представление о художнике, чем его персональная выставка, прошедшая несколько лет назад в Третьяковской галерее. Декоративные и эффектные, с грациозными обнаженными девами и сказочными юношами картины и особенно рисунки грузинского модерниста оставляют впечатление некой игры в искусство, легкого к нему отношения.

Из музеев и от коллекционеров Выставка собрана из музейных и частных собраний, причем в основном московских. Например, большинство работ Пиросмани хранятся в Москве. Но и произведения грузинского авангарда давно находятся в сфере интересов московских коллекционеров. Большое количество вещей на выставку дали Тамаз и Ивета Манашеровы. Выставку о братьях Зданевичах делала несколько лет назад в галерее «Проун» директор Пушкинского музея Марина Лошак.

Противоположное впечатление остается от залов с произведениями Давида Какабадзе, работавшего, как кажется, всегда серьезно. Возможно, это влияние лидера «аналитического искусства» Павла Филонова, с которым Какабадзе был одно время близок. Потом он, как и Гудиашвили, прожил несколько лет в Париже и тоже вернулся в советскую уже Грузию. Естественно, на выставке только ранние его вещи: кубистские, абстрактные, коллажи. Он работал в различных стилях и техниках вдумчиво и творчески, теоретизировал о живописи в книгах.

Возможно, этими тремя художниками кураторы выставки, искусствовед Елена Каменская и коллекционер Ивета Манашерова, могли бы и ограничиться, потому что «другие» представлены очень фрагментарно, кто-то даже парой работ. Но задача выставки была показать не только произведения искусства, но и художественное явление, которое кураторы назвали «грузинский авангард». Представить людей, которые в начале прошлого века и до тех пор, пока в их творчество не вмешалась советская власть, экспериментировали смело и свободно, в духе времени, в соответствии с логикой развития искусства, ориентируясь на парижскую школу.

Все они, естественно, друг друга знали. На одной из стен на выставке висят подряд несколько беглых характерных рисунков: портрет Зигмунта Валишевского Сергея Судейкина, портрет Кирилла Зданевича, сделанный Валишевским, и портрет Ильи Зданевича авторства Игоря Терентьева.

Кроме картин и рисунков на выставке показывают театральные эскизы костюмов и спектаклей, демонстрируют фильмы, в создании которых участвовали герои грузинского авангарда, так что там действительно интересно.

До 12 марта